Martínez fala em "apuramento esquisito" sem "margem de erro" e pede para não se subestimar a Irlanda

porO selecionador nacional pediu esta sexta-feira, 10 de outubro, para que os seus jogadores não subestimem a República da Irlanda, última classificada do Grupo F da fase de qualificação europeia para o Mundial 2016, no jogo deste sábado (19h45) em Alvalade."O que é importante é ter o melhor desempenho e tentar ir passo a passo. É uma fase [de apuramento] esquisita, não há margem de erro. A preparação foi boa, o foco é a Irlanda. Não a podemos subestimar. Teve um jogo difícil na Arménia [derrota por 2-1]. Esperamos uma reação da Irlanda e é nisso que nos focamos", afirmou Roberto Martinez em conferência de imprensa.O treinador espanhol avisa mesmo que a verdadeira Irlanda não é a que perdeu em Yerevan em setembro. "[Espero] uma equipa muito diferente da que vimos em setembro. Contra a Arménia não foi a que conhecemos. Uma equipa que gosta de jogar sem bola, precisa de pouco para criar perigo. Temos de estar focados e utilizar a força dos adeptos para mostrarmos qualidade", vaticinou..O que vale esta Irlanda? Do artilheiro em destaque nos Países Baixos ao guardião que travou Bruno Fernandes. Martinez adiantou que vai utilizar os 22 jogadores de campo durante os dois jogos, o de sábado diante da Irlanda e o de terça-feira frente à Hungria, porque é necessário "trabalhar com um grupo maior" para "continuar com o mesmo desempenho", sobretudo perante as ausências de João Cancelo e João Neves.Perante a lesão do médio do PSG, o técnico não quis desvendar se vai dar a titularidade a João Palhinha, mas garantiu que o médio do Tottenham "é importante" e "está preparado para ajudar a seleção". "Foram 19 jogadores que jogaram no último estágio, a ideia é que estejam preparados para ajudar. O futebol moderno é ter sempre o jogador preparado para ajudar", acrescentou. Questionado sobre o ambiente de guerrilha entre os três grandes, o selecionador nacional diz que há uma "rivalidade muito forte", que é "boa e faz com que todos estejam a tentar melhorar", e destaca a "formação dos jogadores, que é exemplar". No treino que começou minutos após a conferência de imprensa, Martinez não contou com João Félix, que está a contas com uma mialgia de esforço e em dúvida para a partida deste sábado..Seleção nacional: como chegam os convocados de Martínez que podem garantir já o apuramento para o Mundial.Roberto Martínez chama Matheus Nunes à seleção e diz que "Mourinho é uma mais-valia para o futebol português"