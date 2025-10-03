Roberto Martínez chama Matheus Nunes à seleção e diz que "Mourinho é uma mais-valia para o futebol português"

Matheus Nunes está de regresso aos eleitos do selecionador nacional, Roberto Martínez, para os duelos de Portugal com a Rep. Irlanda (dia 11) e a Hungria (14), ambos no Estádio José Alvalade. Também Rafael Leão, que falhou o arranque da qualificação para o Mundial2026, devido a problemas físicos, está de volta à lista dos 25 convocados, divulgada esta sexta-feira, dia 3 de outubro, na Cidade do Futebol."O Matheus Nunes já trabalhou connosco, está num momento de forma muito bom. Tem uma polivalência muito grande, era importante ter alguém que pode jogar a lateral direito ou a médio. Estava num grupo de jogadores que acompanhamos, mas contamos com todos, fazem parte da nossa preparação. E ainda temos os jogadores que estão nos sub-21, como o Rodrigo Mora, Quenda... São jogadores que acompanhámos para este estágio convocámos 25", explicou o técnico nacional, garantindo que o jovem extremo do Sporting e o jovem médio do FC Porto são opções para a seçleção."Utilizámos 32 jogadores na Liga das Nações e agora temos a oportunidade de continuar. Esses jogadores não ficam de fora. Têm de utilizar o palco dos Sub-21 para entrar na seleção A, aconteceu com outros jogadores. Olhando para trás, o estágio de setembro foi um sucesso para Quenda, Mateus Fernandes, Mora, responderam muito bem à responsabilidade e mostraram o que podem trazer à seleção. Mas temos uma seleção de muita qualidade e o processo é muito claro".Se ganhar os dois jogos do Grupo F, Portugal pode até qualificar-se já para o Mundial2026, com a ajuda de uma conjugação de outros resultados. Ambos os jogos são no Estádio José Alvalade. Porquê (tem algo a ver com o facto do Benfica ter anunciado que o Estádio da Luz deixava de estar disponível para jogos da seleção)? "O importante é jogar em Portugal, em casa, usar a força dos nossos adeptos. Adoro jogar em Alvalade, foi lá o meu primeiro jogo como selecionador de Portugal, mas a decisão é da direção da Federação. Temos a oportunidade de trabalhar em Lisboa, mas Alvalade é uma casa importante para a seleção", respondeu Roberto Martínez, voltando a referir que é importante olhar para um jogo de cada vez."Este apuramento tem apenas seis jogos, não há margem para erro, precisamos de dar continuidade aos resultados que obtivemos. O foco é total para tentar ganhar os dois jogos à frente dos nossos adeptos" avisou o selecionador, que espera levar Portugal ao Mundial, depois de ter orientado a seleção no Euro2024 e ter ganho a Liga das Nações em 2025."Percebemos que tínhamos de melhorar a resiliência, olhar olhos nos olhos para todas as seleções"O técnico revisitou o apuramento para o último Campeonato da Europa para mostrar como o balneário está comprometido e mais forte: "Nos primeiros 10 jogos de apuramento, percebemos que tínhamos de melhorar a resiliência, olhar olhos nos olhos para todas as seleções do Mundo, e estamos a fazê-lo, a melhorar a competitividade no balneário. Não é a qualidade individual, isso temos, é mais o aspeto de criar uma equipa, que tem resiliência e valores. Depois, mais competitividade dentro do balneário. Sofrer dois golos na Hungria normalmente não dá para ganhar [Portugal venceu 3-2, depois de ter estado a perder]".João Cancelo está lesionado e não pode dar o contributo à seleção, mas os dois laterais com mais assistência na I Liga, Aberto Costa (FC Porto) e Leonardo Lelo (Sp. Braga) não foram chamados. "Gostamos muito do Lelo, mas faz parte do grupo de jogadores que acompanhamos, mas o importante é trabalhar com o grupo no balneário e acompanhá-los também fora. Ontem vimos o Ricardo Horta, o Lelo, são jogadores que estão perto da seleção. Temos uma quantidade enorme de jogadores importantes em Portugal", disse o espanhol, que lidera a seleção desde janeiro de 2023, defendendo que a "responsabilidade do selecionador é criar uma equipa competitiva, para ganhar jogos" e depois valorizar todos os talentos. "Mourinho é uma mais-valia para o futebol português"José Mourinho regressou ao futebol português para treinar o Benfica e recordou que esperava que o regresso acontecesse "pela porta da seleção", em 2023. Na altura, o setubalense foi sondado antes da Federação Portuguesa de Futebol, quando Fernando Santos saiu, mas a opção foi contratar de Roberto Martínez. Questionado se sente o lugar em risco, agora que Mourinho voltou e pode ficar livre em maio de 2026, se Rui Costa perder as eleições do Benfica, no dia 25, o técnico nacional usou de diplomacia para responder."Para mim isso não é uma questão. Mourinho é uma mais-valia para o futebol português, em três épocas nunca falei de situações internas de clubes. Estamos do mesmo lado da barricada, a trabalhar para o desenvolvimento do futebol português. O barulho de fora é para vocês, o foco é o presente. Tivemos 12 vitórias consecutivas, nunca tinha acontecido. Queremos a vitória 13 e a 14. Já estou no futebol há muitos anos, percebo, mas não falo do futuro. O meu compromisso é total, lugar e continuar com vitórias", garantiu Martínez, que tem contrato até ao final do Mundial2026, que se joga entre os dia 11 de junho e 19 de julho.Roberto Martínez abordou ainda o assalto a sua casa: "Está tudo bem, estamos todos bem, está tudo nas mãos da polícia. Estamos tranquilos, mas agradeço as muitas mensagens que recebi."Convocados de PortugalGuarda-redes: Diogo Costa, Rui Silva e José Sá Defesas: Diogo Dalot, Nelson Semedo, Nuno mendes, Ruben Dias, Gonçalo Inácio, António Silva e Renato VeigaMédios: João Palhinha, Ruben Neves, João Neves, Matheus Nunes, Vitinha, Bruno Fernandes, Pote e Bernardo SilvaAvançados: João Félix, Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo.Portugal vence Hungria em dia de recordes de Ronaldo e Cancelo