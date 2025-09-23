Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Roberto Martínez
Roberto MartínezMiguel Pereira/Global Imagens
Sociedade

Ladrões assaltam casa de Roberto Martínez em Cascais e levam joias e relógios no valor de 100 mil euros

A entrada na residência do treinador espanhol, no concelho de Cascais, aconteceu através do arrombamento de uma janela.
Publicado a

A casa do selecionador nacional, Roberto Martínez, foi assaltada no sábado, avança a TVI/CNN Portugal.

Os ladrões levaram relógios e joias no valor de 100 mil euros.

A entrada na residência do treinador espanhol, no concelho de Cascais, aconteceu através do arrombamento de uma janela. Os ladrões terão entrado pela cozinha.

Segundo um repórter da estação, a casa fica situada numa “rua muito tranquila no centro de Cascais”, onde existem “poucas casas, cerca de seis ou sete casas” e “a iluminação também é pouca".

Apesar de estas casas terem sistemas de videovigilância, os ladrões terão aproveitado a muita vegetação à volta para passarem despercebidos.

Depois das vitórias fora sobre Arménia e Hungria no início deste mês, a seleção nacional vai receber República da Irlanda e novamente Hungria em outubro, nos dias 11 e 14, em partidas da fase de qualificação para o Mundial 2026.

Cascais
Roberto Martínez
assalto
Diário de Notícias
www.dn.pt