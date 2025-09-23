Ladrões assaltam casa de Roberto Martínez em Cascais e levam joias e relógios no valor de 100 mil euros

A casa do selecionador nacional, Roberto Martínez, foi assaltada no sábado, avança a TVI/CNN Portugal.Os ladrões levaram relógios e joias no valor de 100 mil euros.A entrada na residência do treinador espanhol, no concelho de Cascais, aconteceu através do arrombamento de uma janela. Os ladrões terão entrado pela cozinha.Segundo um repórter da estação, a casa fica situada numa “rua muito tranquila no centro de Cascais”, onde existem “poucas casas, cerca de seis ou sete casas” e “a iluminação também é pouca".Apesar de estas casas terem sistemas de videovigilância, os ladrões terão aproveitado a muita vegetação à volta para passarem despercebidos. Depois das vitórias fora sobre Arménia e Hungria no início deste mês, a seleção nacional vai receber República da Irlanda e novamente Hungria em outubro, nos dias 11 e 14, em partidas da fase de qualificação para o Mundial 2026.