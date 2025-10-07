Seleção nacional: como chegam os convocados de Martínez que podem garantir já o apuramento para o Mundial

Os convocados de Roberto Martínez reuniram-se esta terça-feira, 7 de outubro, na Cidade do Futebol, em Oeiras, para preparar os jogos de apuramento frente à República da Irlanda (sábado) e à Hungria (dia 14), ambos no Estádio José Alvalade. Duas vitórias, somadas a uma combinação favorável de resultados, podem garantir a Portugal o apuramento para o próximo Mundial. Cerca de três meses após o início da temporada, a equipa das quinas enfrenta um momento decisivo, para o qual é necessário todos estarem ao melhor nível. Mas afinal como estão os eleitos de Roberto Martínez?Entre os guarda-redes, está a menor das dúvidas para o selecionador, com Diogo Costa mantendo-se como indiscutível, afinal o líder da defesa do FC Porto só sofreu um golo em oito jogos do campeonato. Rui Silva é o número 2 da baliza e também tem estado em destaque no Sporting, pois foi "quase herói" na última partida frente ao SC Braga, embora dias antes tenha comprometido em Turim frente à Juventus, para a Champions. Já José Sá está com vida difícil no Wolverhampton comandado por Vítor Pereira, último colocado na Premier League, uma vez que perdeu a titularidade nos dois últimos jogos para Sam Johnstone. Na lateral direita, João Cancelo, um dos grandes nomes na última convocatória (dois golos) está fora por lesão. Diogo Dalot, com uma assistência em seis partidas nesta época e que tem sido titular com Ruben Amorim no Manchester United é o principal candidato à assumir o lugar no onze inicial frente à Irlanda, embora Nélson Semedo também faça bom início de época pelo Fenerbahçe, não seria surpresa se Matheus Nunes, de volta aos convocados, ganhasse a vaga no lado direito da defesa portuguesa, até porque tem sido elogiado por Pep Guardiola, que o colocou nessa posição. O antigo jogador do Sporting já participou de sete jogos pelos citizens, com um golo e duas assistências. Para a partida frente aos irlandeses, bem menos dúvidas terá Martínez em relação à lateral esquerda, posição na qual Nuno Mendes (PSG) chega em grande forma após um golaço de livre na última partida do campeão europeu frente ao Lille (1-1), no último domingo (5 de outubro). Nuno Tavares, chamado para o lugar de João Neves, também dispensado por lesão, é a outra opção, sendo um titular na Lazio.Entre os centrais, Rúben Dias continua a ser o principal nome da defesa do Manchester City, enquanto Renato Veiga, admirado por Roberto Martínez, chega com moral pelas últimas atuações no seu novo clube, o Villarreal, que ocupa a terceira posição na La Liga. Veiga firmou-se como titular e a ajudar no ataque: fez o golo do empate frente à Juventus na Liga dos Campeões na semana passada.No meio-campo e ataque estão duas das mais concorridas posições da seleção. Se João Neves está lesionado, a seleção pode contar com o seu parceiro Vitinha está em grande momento e foi nomeado vice-capitão do PSG esta terça-feira (7). A seu lado, o médio do PSG poderá ter um confiante João Palhinha, outro com equipa nova esta temporada e a recuperar o bom futebol no Tottenham."O momento na seleção normalmente vive muito do que vivemos nos clubes. A verdade é essa. A última época não foi fácil para mim, especialmente com a lesão", disse o médio em conferência de imprensa na Cidade do Futebol esta terça-feira (7). "Quando estamos a jogar e estamos bem nos clubes, é mais fácil ter minutos na seleção", complementou Palhinha, que ao serviço dos Tottenham já marcou três golos em sete partidas na Premier League.Mais à frente Bruno Fernandes chega para esta convocatória com um início de ano, até agora, de altos e baixos, com dois penáltis falhados em derrotas do United. A época de Bernardo Silva no rival Manchester City, também é pouco brilhante, a exemplo dos extremos Pedro Neto (Chelsea) e Francisco Conceição (Juventus).Com Rafael Leão tendo ainda menos protagonismo no AC Milan, pois começou a época lesionado e fez apenas as duas últimas partidas no clube, Pedro Gonçalves e Francisco Trincão, duas das estrelas do Sporting, poderão agora ter mais minutos, tal como João Félix, em bom momento ao lado de Cristiano Ronaldo no Al Nassr, treinado por Jorge Jesus. E por falar em Al Nassr, apesar de Gonçalo Ramos chegar bem depois do importante golo na recente vitória do PSG frente ao Barcelona (2-1) na Champions, dificilmente a vaga principal de ataque não será de Cristiano Ronaldo. CR7 soma participações com a seleção, são oito remates certeiros em oito partidas até agora, e tem a meta do milésimo golo da carreira a aproximar-se (faltam 54). Se mantiver o ritmo e a seleção confirmar a qualificação, o objetivo até pode concretizar-se em pleno Mundial. .Roberto Martínez chama Matheus Nunes à seleção e diz que "Mourinho é uma mais-valia para o futebol português".João Neves dispensado da seleção por lesão