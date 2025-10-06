João Neves dispensado da seleção por lesão

João Neves foi, esta segunda-feira, 6 de outubro, dispensado do estágio da seleção portuguesa, devido a lesão. O médio falha assim os próximos dois jogos de apuramento para o Mundial2026 de futebol, tendo sido substituído na convocatória novamente por Nuno Tavares, que representa a Lazio."A Direção de Saúde e Performance da FPF, em articulação com o departamento médico do Paris SG, considerou que o médio internacional português não está em condições físicas de participar nos jogos da Seleção", diz um comunicado da Federação Portuguesa de Futebol.Portugal defronta a Irlanda, no dia 11, e a Hungria, a 14, ambos os jogos com início às 19h45 no Estádio José Alvalade..Seleção nacional defronta Hungria, Irlanda e Arménia no apuramento para o Mundial 2026