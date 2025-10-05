Sporting e Sp. Braga empataram. Rui Silva não merecia a traição do seu capitão

A jogar de cor-de-rosa para “virar o jogo contra o cancro da mama”, o Sporting deixou-se empatar (1-1), este domingo, dia 5 de outubro, na oitava jornada da I Liga 2025/26. Luis Suárez fez o 6º golo em oito jornadas e adiantou os leões no jogo logo aos 19 minutos, mas Zalazar bateu Rui Silva, que fez quatro enormes defesas, mas não impediu o empate, de penálti, já depois dos 90 minutos de jogo.A jogar em casa, no Estádio José Alvalade, o Sporting começou mais forte e com Geovany Quenda a mirar a baliza do Sp. Braga logo aos três minutos de jogo. Uma excelente oportunidade para inaugurar o marcador, que só não foi bem sucedida porque o guarda redes bracarense, Lukas Hornicek, se impôs com a mesma espetacularidade ao remate do jovem leão. Estava dado o mote para um excelente e equilibrado duelo no Estádio José Alvalade, que aos 19 minutos se levantou para festejar o golo de Luis Suárez. A jogada é mérito de Pedro Gonçalves, que fez todo o corredor esquerdo para servir o colombiano para o 1-0. Um golo num lance fortuito, que acanhou o Sporting em vez de o libertar da pressão bracarense, que fez mais pelo empate do que os leões pelo 2-0. Aos 32 minutos Maxi Araújo fez um corte de carrinho, com a bola a resvalar no braço: os minhotos ainda pediram grande penalidade, mas o árbitro mandou jogar por considerar bola na mão e não mão na bola. Num jogo entre equipas que sabem tratar bem a bola, os primeiros 45 minutos jogou-se em bom ritmo e em todo o campo, com ambas as equipas a procurar chegar ao último terço. O Sporting aproveitou uma das poucas oportunidades que teve na primeira parte. Já os pupilos de Carlos Vicens apresentaram-se muito pressionante, a jogar sob a batuta de João Moutinho e a tentar (e ser bem sucedido muitas vezes) transformar o jogo em duelo individuais para assim exercer pressão sobre a bola e o homem da bola, limitando a criatividade de Trincão e companhia.Os guerreiros chegaram ao intervalo por cima no jogo e a merecer o empate, depois de criar oportunidades por Ricardo Horta e Sikou Niakaté.Rui Silva sempre a ser testado...A segunda parte começou como terminou a primeira, com o Sp. Braga autoritário. Vitor Carvalho cabeceou na sequência de um livre batido por Lelo, com a bola a passar a centímetros do poste direito da baliza de Rui Silva, que aos 53 minutos, foi obrigado a dar um passo atrás da linha de golo para socar a bola e impedir o empate, após um remate cruzado de Lelo, num grande momento de futebol.Com o jogo partido e bolas perdidas a meio campo, de parte a parte, o Sporting respondeu com perigo, mas Vagiannidis e Morita não tiveram cabeça para fazer melhor do que contribuir para a estatística dos lances de perigo desperdiçados. O jogo era do Sp. Braga e, aos 70 minutos, Zalazar - talvez o melhor em campo - voltar a colocar a atenção do guarda-redes leonino à prova, ele que no jogo em Nápoles mostrou fragilidade nas bolas pelo ar.Os 15 minutos finais foram de grande intensidade, mas pouco tempo útil... até à compensação, fruto das muitas alterações nas duas equipas e algumas quezílias. Já depois dos 90, Bright Arrey-Mbi aproveitou a confusão na área do Sporting e voltou a fazer Rui Silva voar para impedir o empate, mas ainda iria ser traído pelo seu capitão. Hjulmand fez um penálti e deixou Zalazar na linha dos 11 metros... para finalmente bater Rui Silva, que ainda agarrou a última oportunidade do Sp. Braga sair com um triunfo de Alvalade. isaura.almeida@dn.pt