Jogador do Mês. João Félix premiado por bom arranque na liga saudita

A Liga Saudita anunciou esta quarta-feira os vencedores dos primeiros prémios mensais desta temporada e o destaque vai para dois portugueses: João Félix foi eleito Jogador do Mês, enquanto Jorge Jesus arrecadou o prémio de Treinador do Mês.Recém-chegado ao Al-Nassr, depois de ter deixado o Chelsea no último verão e após longa novela sobre um eventual regresso ao Benfica, João Félix teve um arranque fulgurante em solo saudita, ao lado de Cristiano Ronaldo: cinco golos e uma assistência em quatro jogos bastaram para convencer adeptos e críticos, e ganhar a primeira distinção individual.. O sucesso do Al-Nassr tem a assinatura de Jorge Jesus no banco. Também ele em nova aventura, depois de ter treinado o rival Al-Hilal o técnico português somou quatro vitórias em quatro jogos de campeonato no mês de setembro, consolidando a liderança da equipa na Saudi Premier League. No total, o Al-Nassr soma sete triunfos em oito jornadas disputadas esta época..João Félix vai tentar renascer no Al Nassr com ajuda de Ronaldo e Jorge Jesus\n