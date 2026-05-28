Jaime Faria despacha com um 3-0 Struff e é o segundo português na terceira ronda de Roland Garros

O tenista português Jaime Faria, número dois nacional, continua a fazer história na sua carreira como profissional e foi largamente superior no encontro da segunda ronda de Roland Garros esta quinta-feira, 28 de maio. Conseguiu um 3-0 perante Jan-Lennard Struff, alemão, número 80 do mundo. O luso, número 115, conseguiu um 7-5 no primeiro parcial, quebrando o serviço pela segunda vez ao adversário no derradeiro ponto. No segundo set, o equilíbrio foi nota dominante até ao tie-break. Só um ponto de serviço desperdiçado até ao 6-6. Mas no desempate o lisboeta foi impenetrável, só permitiu um ponto ao alemão e ganhou três no serviço contrário.O terceiro set foi já um passeio, num 6-3 para a confirmação de um apuramento importante na carreira do atleta de 22 anos, apontado como grande esperança da modalidade em Portugal. Faria já tinha conseguido eliminar o canadiano Denis Shapovalov, em três sets, antigo top-10 mundial e número 39 do ranking.Agora, terá pela frente Frances Tiafoe, número 22 do mundo, ou Hurkacz, jogador polaco que chegou a estar no top-10 e conhecido pela força no serviço. Portugal tem ainda Nuno Borges na competição de individuais e o atleta maiato, de 29 anos, enfrenta sexta-feira, dia 29 de maio, Andrey Rublev, o russo também antigo top-10 e um dos jogadores mais explosivos do circuito.Francisco Cabral, portuense, é 21.º no ranking de pares e ao lado do britânico Joe Salisbury defronta neste dia 28 os franceses Arthur Reymond e Luca Sánchez..Jaime Faria vence Shapovalov e avança para a segunda ronda do Roland Garros