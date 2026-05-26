Jaime Faria vence Shapovalov e avança para a segunda ronda do Roland Garros

O tenista português Jaime Faria, número dois nacional, qualificou-se esta terça-feira, 26 de maio, pela primeira vez para a segunda ronda eliminatória do torneio Roland Garros, que decorre em Paris, ao vencer o tenista canadiano Denis Shapovalov, em três sets.Frente ao antigo top 10 mundial e atual 39.º classificado do ranking ATP, o lisboeta de 22 anos impôs-se com os parciais de 6-4, 7-5 e 6-4, em duas horas e 31 minutos.Na segunda ronda, Faria, 115.º jogador mundial, vai defrontar o alemão Jan-Lennard Struff (80.º), que surpreendeu o cazaque Alexander Bublik, nono cabeça de série e quartofinalista no ano passado, com um triunfo por 7-5, 6-7 (6-8), 6-4 e 7-5.