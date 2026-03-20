Isaac Nader garante presença na final dos 1500 metros dos Mundiais de atletismo

O atleta português Isaac Nader garantiu esta sexta-feira, 20 de março, a presença na final dos 1500 metros dos Mundiais de atletismo de pista curta, que decorrem em Torun, na Polónia.A correr na primeira série de eliminatórias, o corredor do Benfica foi segundo classificado com o tempo de 3:43.58, atrás do sueco Samuel Pihlström.Isaac Nader é uma das maiores esperanças portuguesas a alcançar medalhas nestes Mundiais indoor, algo que vai tentar na tarde de domingo..Mundiais de atletismo. Salomé Afonso falha apuramento para a final dos 1500 metros.Mundiais de Atletismo. Sofia Lavreshina e Omar El Khatib apuram-se para as meias-finais dos 400 metros