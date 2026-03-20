Isaac Nader garante presença na final dos 1500 metros dos Mundiais de atletismo
FOTO: HUGO DELGADO/LUSA
Desporto

Isaac Nader garante presença na final dos 1500 metros dos Mundiais de atletismo

O atleta do Benfica foi segundo classificado na sua série e vai tentar conquistar uma medalha no domingo.
Carlos Nogueira
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O atleta português Isaac Nader garantiu esta sexta-feira, 20 de março, a presença na final dos 1500 metros dos Mundiais de atletismo de pista curta, que decorrem em Torun, na Polónia.

A correr na primeira série de eliminatórias, o corredor do Benfica foi segundo classificado com o tempo de 3:43.58, atrás do sueco Samuel Pihlström.

Isaac Nader é uma das maiores esperanças portuguesas a alcançar medalhas nestes Mundiais indoor, algo que vai tentar na tarde de domingo.

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Isaac Nader
Modalidades
Mundiais de atletismo
Pista Curta

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