Mundiais de atletismo. Salomé Afonso falha apuramento para a final dos 1500 metros

Salomé Afonso falhou esta sexta-feira, 20 de março, o apuramento para a final dos 1500 metros nos Mundiais de atletismo de pista curta que decorrem na cidade polaca de Torun.A atleta do Benfica foi sexta na sua série, percorrendo a distância em 4:13.16 minutos, o 11.º melhor tempo das eliminatórias, que tiveram como mais rápidas a etíope Birke Haylom (4:10.66), a polaca Klaudia Kazimiersk (4:11.33) e a queniana Susan Lokayo Ejore-Sanders (4:11.41). .Mundiais de Atletismo. Sofia Lavreshina e Omar El Khatib apuram-se para as meias-finais dos 400 metros .Atletismo. Salomé Afonso bate recorde europeu de pista curta que durava desde 1998