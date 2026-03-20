Salomé Afonso.
Salomé Afonso.FOTO: EPA
Desporto

Mundiais de atletismo. Salomé Afonso falha apuramento para a final dos 1500 metros

A atleta portuguesa ficou em sexto lugar da sua série, com o 11.º tempo das eliminatórias.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

Salomé Afonso falhou esta sexta-feira, 20 de março, o apuramento para a final dos 1500 metros nos Mundiais de atletismo de pista curta que decorrem na cidade polaca de Torun.

A atleta do Benfica foi sexta na sua série, percorrendo a distância em 4:13.16 minutos, o 11.º melhor tempo das eliminatórias, que tiveram como mais rápidas a etíope Birke Haylom (4:10.66), a polaca Klaudia Kazimiersk (4:11.33) e a queniana Susan Lokayo Ejore-Sanders (4:11.41).

Salomé Afonso.
Mundiais de Atletismo. Sofia Lavreshina e Omar El Khatib apuram-se para as meias-finais dos 400 metros
Salomé Afonso.
Atletismo. Salomé Afonso bate recorde europeu de pista curta que durava desde 1998
Atletismo
1500m
Salomé Afonso
Mundiais de atletismo
Pista Curta

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt