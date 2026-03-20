Mundiais de Atletismo. Sofia Lavreshina e Omar El Khatib apuram-se para as meias-finais dos 400 metros

Os portugueses Sofia Lavreshina e Omar El Khatib apuraram-se esta sexta-feira, 20 de março, para as meias-finais dos 400 metros feminino e masculino, respetivamente, dos Campeonatos do Mundo de atletismo em pista curta, que decorrem na cidade polaca de Torun.A atleta do Sporting melhorou o seu recorde nacional, para 51,87 segundos, e garantiu o último lugar no apuramento, enquanto o El Khatib venceu a sua série de eliminatória, garantindo assim a qualificação direta, com o tempo de 46,56 segundos. O atleta também do Sporting vai agora discutir o acesso à final esta sexta-feira a partir das 19h44. Quem não conseguiu o apuramento para as meias-finais foi Ericsson Tavares, que ficou em terceiro lugar na sua série com o tempo de 46,41 segundos.Com a pior marca entre as quatro velocistas à partida para a segunda série de eliminatórias (52,07, conseguido a 6 de fevereiro, em Madrid), Sofia Lavreshina, de 22 anos, surpreendeu e venceu a eliminatória, deixando a neerlandesa Myrte van der Schoot no segundo lugar, a 10 centésimos de segundos (51,97).Sofia Lavreshina iniciou a segunda volta na quarta e última posição da série, conseguindo, sob a meta da pista curta polaca, vencer e assegurar uma das duas vagas para as semifinais, marcadas para hoje, a partir das 19:42 locais (18:42 em Lisboa).“Sabia que ia ser complicado passar às semifinais e que tinha de bater o recorde nacional, porque todas tinham melhor tempo do que eu. Estou bastante contente. Sabia que estava na minha melhor forma, muito melhor do que há um mês e as sensações foram muito boas”, explicou a velocista do Sporting, em declarações à agência Lusa.Na zona mista da Arena Torun, a atleta natural de Pombal recordou o embate com a neozelandesa Annalies Kalma, por volta dos 200 metros, para manter uma posição favorável.“Já sabia que ia ser caótico e eu tinha de manter posição, porque eu não queria que ela me passasse”, explicou Lavreshina, que, este ano, já melhorou por três vezes o recorde nacional da distância em pista curta, que pertencia a Cátia Azevedo (52,43).Na disputa pelos seis lugares na final, marcada para sábado, às 20:40 (19h40), a velocista portuguesa promete repetir o objetivo.“Quero dar o melhor e, se possível, novamente com recorde nacional”, concluiu, após ter sido a primeira atleta dos 400 a bater um recorde nacional na 21.ª edição dos Mundiais indoor..Portugal entra nos Mundiais de atletismo de pista curta com ambição de ouro e a maior equipa de sempre