Portugal entra nos Mundiais de atletismo de pista curta com ambição de ouro e a maior equipa de sempre
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Portugal entra nos Mundiais de atletismo de pista curta com ambição de ouro e a maior equipa de sempre

Domingos Castro assume candidatura às medalhas na competição que arranca esta sexta-feira em Torun e fala numa geração das “melhores do mundo”, enquanto a seleção cresce em número e qualidade.
Cecília Carmo
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