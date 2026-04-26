Igor Thiago comemora golo pela seleção brasileira frente à Croácia.
Igor Thiago comemora golo pela seleção brasileira frente à Croácia. Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF
Desporto

Igor Thiago: a máquina de golos que quer acabar a recente má sina dos números 9 brasileiros nos Mundiais

Segundo melhor marcador da Premier League, apenas atrás de Haaland, o avançado do Brentford afirma-se como opção forte de Carlo Ancelotti para o Mundial. E até já marcou pela seleção brasileira.
Nuno Tibiriçá
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