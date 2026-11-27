Há pouco mais de uma semana, a 18 de novembro, ficou anunciado um acordo entre 24 equipas de ciclismo para a criação do Collective Cycling Group, organização que retoma a ideia da Superliga de ciclismo lançada pela ONE Cycling , gorada por falta de sucesso na angariação de equipas.

Fundamentalmente, porque agora se aposta principalmente na reformulação dos moldes de receita para as equipas, que são, largamente, dependentes dos patrocinadores, não procurando uma alteração de calendário. A União Ciclística Internacional procedeu a uma alteração massiva nos rankings e calendários entre 2008 e 2011 e, todos os anos, têm sido adicionadas corridas, mas com poucas alterações de escalão de cada uma destas. As equipas estavam avessas a pedir uma competição à parte, já que o calendário UCI decorre de janeiro a outubro.

A larga maioria queixa-se da necessidade de ter plantéis acima dos 25 atletas para garantir presença na maioria das provas dado precisarem de pontuar para permanecerem nos primeiros lugares do ranking. Caso as provas da UCI e da CCG coincidissem o privilégio seria dado às que pontuam para o ranking. Esta proposta incide, sim, numa exploração coletiva de ativos comerciais, privilegiando receita vinda do reforço dos direitos comerciais das equipas. Atualmente, além dos sponsors, é no merchandising e prémios de corrida que as equipas perfazem uma verba que salientam não corresponder a mais de 10% do valor de financiamento global. Os prémios por competição costumam ser partilhados pelos atletas e os direitos de imagem, em muitos casos, também estão negociados com os ciclistas mais mediáticos.

O projeto deriva do One Cycling, tanto que o registo da sociedade é exatamente o mesmo. Afastou-se da direção Richard Plugge, líder da Visma Lease a Bike, embora a equipa, tal como as norte-americanas Lidl-Trek e EF permaneçam condutoras. Ainda assim, mencionam-se apenas 24 equipas, há secretismo nesses nomes, mas a maioria destas serão da vertente feminina, que luta, claro, por maior igualdade de oportunidades. Continua a faltar alcance na principal divisão do ciclismo mundial. Em junho de 2025, a UCI rejeitou qualquer alteração aos formatos e, principalmente, mexer no calendário internacional. Também não é pedida a divisão dos direitos televisivos.

Organização do Giro dá alento sem questionar o Tour

Menos de 24 horas após o anúncio da criação do Collective Cycling Group, a RCS Sport apoiou. Nada mais nada menos do que o organizador da Volta a Itália, que tem, ainda, várias clássicas principais italianas. “Acredito que estaríamos dispostos a chegar a algum tipo de acordo com a CCG”, assegurou Luca Guercilena, antigo diretor da Lidl-Trek, em entrevista à publicação Domestique. Guercilena tinha estado à frente da equipa norte-americana que se propunha a impulsionar o One Cycling. O Giro, particularmente, queixa-se do domínio da Amaury Sports Organization que detém Volta a França, as principais provas de uma semana e ainda a Volta a Espanha. Durante a pandemia, para enquadrar as três Grandes Voltas no espaço de três meses de calendário, a ASO foi acusada de privilegiar os próprios interesses e de ter grande influência na UCI.

Ter o Giro do seu lado é um importante passo para algumas modificações. Guercilena clarifica, porém, que é preciso “trabalhar com a UCI e respeitar os seus regulamentos“, vendo abertura, sim, para “maior margem de manobra para desenvolver aspectos comerciais e económicos.”

Liga dos Campeões de pista falhou. Superligas no Golfe e no futebol também

AUCI, que agora tenta travar grandes alterações ao figurino, experimentou a introdução de uma nova competição, mas na pista. Durou quatro anos a experiência da Liga dos Campeões de pista. Uma preparação importante para os atletas dedicados ao velódromo, mas que foi verificando oposição das equipas que ficavam desfalcadas, em vários momentos do ano, dos pistards que procuravam amealhar o título próprio, sem que isso trouxesse mediatismo aos coletivos. Volta a preencher o calendário a Taça do Mundo das Nações, que serve também de pontuação para os apuramentos olímpicos.

O mais mediático projeto de uma Superliga desportiva tinha o futebol como modalidade de eleição. A ideia veio à luz do dia em 2021, mas a UEFA deitou-a abaixo em 48 horas. Entre os clubes promotores da competição, AC Milan, Arsenal, Atl. Madrid, Barcelona, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Man. City, Man. United, Real Madrid e Tottenham, só três resistiram às primeiras críticas (Barcelona, Juventus e Real Madrid, que seria mesmo o último a saltar fora). Em 2026, foi oficialmente dissolvida a ideia. O Real pede uma compensação financeira aos desistentes e não se pode excluir que a UEFA tenha mudado o formato Champions em 2024/25, com mais jogos entre tubarões com a fase de liga instituída com 36 equipas, devido às reivindicações da Superliga.

Já no golfe, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) criou uma liga paralela ao PGA Tour, acenando com milhões para rivalizar com a competição dominante. Em Outubro, o Athletic noticiou, a Reuters confirmou o abandono. O PIF cancelou a iniciativa ao 5.º ano de competição. Os jogadores reivindicam uma quantia de 100 milhões de dólares.