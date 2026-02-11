Real Madrid alcança acordo com UEFA e encerra capítulo da Superliga Europeia

O Real Madrid anunciou esta quarta-feira ter alcançado um “acordo de princípio” com a UEFA e a European Football Clubs (EFC), com vista à resolução das disputas relacionadas com o projeto da Superliga Europeia, colocando assim um ponto final num processo que se arrastava desde 2021.Em comunicado divulgado através dos canais oficiais, o clube espanhol refere que o entendimento foi alcançado “após meses de discussões conduzidas no melhor interesse do futebol europeu” e que tem como objetivo o “bem-estar do futebol europeu a nível de clubes”, sublinhando o respeito pelo princípio do mérito desportivo, a sustentabilidade financeira a longo prazo e a melhoria da experiência dos adeptos através da tecnologia.Segundo a nota, o acordo de princípio permitirá igualmente resolver os litígios judiciais associados à Superliga Europeia, desde que os princípios agora estabelecidos venham a ser formalmente executados e implementados. O Real Madrid não detalha, contudo, os termos concretos do entendimento alcançado.O anúncio surge poucos dias depois de o Barcelona ter comunicado a desistência formal do projeto, deixando o clube madrileno como o último dos promotores iniciais ainda ligado à iniciativa.A Superliga Europeia foi apresentada a 18 de abril de 2021 por 12 clubes fundadores: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, AC Milan, Internazionale, Juventus, Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid. A proposta previa uma competição praticamente fechada, disputada em paralelo com as provas nacionais e europeias organizadas pela UEFA..A reação negativa de adeptos, federações e organismos internacionais levou à saída rápida da maioria dos clubes ingleses, italianos e espanhóis envolvidos. O projeto acabou por não avançar, mantendo-se apenas o Real Madrid e o Barcelona como defensores da iniciativa.Entretanto, o promotor da competição, a A22 Sports Management, avançou com ações judiciais contra a UEFA, contestando a legalidade da oposição ao projeto.Em dezembro de 2023, o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) considerou que a UEFA abusara da sua posição dominante ao impedir a criação de novas competições sem um quadro regulamentar claro e transparente. A decisão foi posteriormente confirmada por instâncias judiciais em Espanha.Na sequência desse acórdão, a A22 apresentou uma proposta reformulada, designada “Unify League”, que previa uma estrutura aberta com vários escalões e acesso baseado no desempenho desportivo nas competições nacionais. Apesar disso, o projeto não reuniu apoios públicos adicionais.Com o acordo agora anunciado entre o Real Madrid, a UEFA e a EFC, fica encerrado um dos capítulos mais controversos do futebol europeu recente. O desfecho aponta para a normalização das relações institucionais e para o fim das disputas judiciais que opunham as partes desde 2021..FC Barcelona desiste do projeto da Superliga Europeia.Criadores pretendem remodelar Superliga europeia após êxodo dos ingleses