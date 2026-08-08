I Liga: Marítimo vence Casa Pia por 1-0 no regresso ao escalão principal

O Marítimo entrou hoje a vencer na I Liga portuguesa de futebol, competição à qual regressa após três épocas de ausência, impondo-se, no Funchal, ao Casa Pia por 1-0, na jornada inaugural da prova.Na Madeira, um golo de Raphael Guzzo, aos 66 minutos, garantiu o triunfo da formação da casa, promovida esta época ao principal escalão do futebol nacional depois de se ter sagrado campeã da II Liga.Com dois jogos disputados, a formação insular foi a primeira a vencer na ronda inaugural da edição 2026/27 da I Liga, que começou na sexta-feira com um empate a um golo entre o Estoril Praia e o Famalicão..Martimo garante regresso à I Liga após vencer o Benfica B.Estoril e Famalicão empatam jogo inaugural da I Liga