Martimo garante regresso à I Liga após vencer o Benfica B

O Marítimo garantiu este domingo, 26 de abril, o regresso à I Liga, depois de três épocas no escalão secundário, ao vencer por 2-1 o Benfica B, no Seixal, em encontro da 31.ª jornada da II Liga.Adrian Butzke, aos 16 minutos, e Simo Bouzaidi, aos 45+2, marcaram os tentos dos insulares, que acabaram com nove, face às expulsões de Martin Tejon (58) e Igor Julião (73), enquanto Paulo Henrique marcou na própria baliza para os anfitriões, aos 48.Na classificação, o Marítimo, que tinha descido à II Liga ao ficar em 16.º na I Liga 2022/23, passou a contar 63 pontos, contra 54 do Académico de Viseu, segundo, e 49 do Torreense, que é terceiro, com menos um jogo disputado.