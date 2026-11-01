Desporto
I Liga: Académico de Viseu soma sexta vitória consecutiva
Viseenses ganharam ao Rio Ave e somam 20 pontos na classificação.
O Académico de Viseu recebeu e derrotou hoje o Rio Ave, em jogo a contar para 10.º jornada da I Liga de futebol nacional, por 2-1.
Uma semana após a vitória frente ao Sporting (2-1), o Académico de Viseu conquistou a sexta vitória consecutiva na I Liga de futebol nacional, com golos de Messeguem aos 69 minutos e André Clóveis, aos 77. Do lado do Rio ave, o golo foi da autoria de Miguel Patrício que inaugurou o marcador da partida aos 38.
O Académico de Viseu é assim sexto classificado, com 20 pontos, enquanto o Rio Ave ocupa a 16.ª posição com sete.