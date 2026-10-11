Rio Ave reduzido a dez bate Nacional na estreia de Vasco Seabra

O Rio Ave, reduzido a 10 elementos desde os 54 minutos, conseguiu este domingo (11) a primeira vitória caseira na I Liga de futebol 2026/27, ao bater em casa o Nacional por 3-2, na estreia do treinador Vasco Seabra (ex-Arouca).

Em encontro da oitava jornada, Clemmensen, aos 39 minutos, Bezerra, aos 57, e Blesa, aos 72, de grande penalidade, apontaram os tentos dos vila-condenses, que viram João Tomé ser expulso aos 54, enquanto Njoya Abdel, aos 32 e 59, faturou para os insulares.

O conjunto de Vila do Conde, que só tinha um triunfo (2-0 no Estoril, à terceira ronda), passou a somar sete pontos, no 14.º lugar, enquanto o Nacional somou a sexta derrota consecutiva e manteve-se com quatro, no 16.º posto.