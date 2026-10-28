FC Porto bate Académico de Viseu e garante 'final four' da Taça da Liga

O FC Porto manteve esta quarta-feira, 28 de outubro, o percurso 100% vitorioso nas competições nacionais, ao vencer na receção ao Académico de Viseu por 1-0, assegurando a presença na 'final four' da Taça da Liga de futebol.

Os 'dragões', que somam por vitórias todos os jogos disputados na Liga portuguesa, que lideram destacados, adiantaram-se em cima do intervalo, através de uma grande penalidade cobrada pelo avançado mexicano Santiago Giménez, aos 45 minutos.

Com este triunfo, o FC Porto junta-se ao Sporting no lote de equipas já apuradas, faltando duas, que vão sair dos jogos de quinta-feira, com o Benfica a receber o Gil Vicente e o Sporting de Braga a ser anfitrião do Famalicão.