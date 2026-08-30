Hélio Lucas Araújo: “Não sei como poderemos voltar a bater este recorde”

Portugal encerrou os Campeonatos do Mundo de canoagem de velocidade, em Poznan, na Polónia, com quatro medalhas: duas de ouro, uma de prata e outra de bronze. Fernando Pimenta sagrou-se campeão mundial em K1 1000 e K1 5000 metros, João Ribeiro e Messias Baptista foram vice-campeões em K2 500 e o K4 500, completado por Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha, conquistou o bronze.

A seleção nacional igualou, desta forma, o melhor registo português em Campeonatos do Mundo de velocidade, alcançado em 2023, quando também conquistou dois títulos, uma medalha de prata e outra de bronze. Em relação aos Mundiais de 2025, nos quais Portugal arrecadou três medalhas, a equipa lusa acrescentou mais um pódio.

Hélio Lucas Araújo, selecionador nacional e treinador de Fernando Pimenta, fez um balanço “extremamente positivo” da participação portuguesa e destacou a capacidade demonstrada pelos atletas para voltarem a superar as expectativas.

“No ano passado tínhamos batido um recorde, ao conquistar três medalhas no Campeonato do Mundo: uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. Esse resultado já tinha sido alcançado durante a manhã e, à tarde, com a medalha do Fernando, batemos um novo recorde, conseguindo dois ouros, uma prata e um bronze”, afirmou o técnico ao Diário de Notícias.

Fernando Pimenta voltou a assumir o papel de principal figura da seleção. Aos 37 anos, o canoísta de Ponte de Lima conquistou no sábado o título mundial de K1 1000 metros, ao cumprir a distância em 3.24,39 minutos. O português impôs-se ao húngaro Balint Kopasz, segundo classificado com 3.24,61, e ao australiano Thomas Green, terceiro com 3.25,80.

Com este triunfo, Fernando Pimenta tornou-se o mais velho campeão mundial de K1 1000 metros. Foi igualmente o quarto título da carreira do português nesta distância, depois das vitórias alcançadas em 2018, 2021 e 2023.

No domingo, Pimenta voltou a subir ao lugar mais alto do pódio, desta vez na final direta de K1 5000 metros. O português terminou em 24.15,72 minutos, à frente do sul-africano Hamish Lovemore, segundo com 24.17,17, e do dinamarquês Mads Pedersen, terceiro com 24.18,17.

Foi o terceiro título mundial de Fernando Pimenta nos 5000 metros, depois dos triunfos de 2017 e 2018, e o segundo ouro conquistado pelo canoísta em Poznan.

“O Fernando continua a ser a nossa bandeira. Penso que, nos caiaques masculinos, tem tido uma carreira excecional. Bateu vários recordes durante este fim de semana e fez aqui mais um pouco de história”, salientou Hélio Lucas Araújo.

O técnico, que acompanha há vários anos o percurso do melhor canoísta português de sempre, não escondeu a satisfação com o rendimento apresentado em Poznan. “Já nos habituou a estes resultados, mas competiu muito bem, muito, muito bem”, reforçou.

Apesar do protagonismo de Fernando Pimenta, o sucesso português nos Mundiais não ficou limitado às provas individuais. João Ribeiro e Messias Baptista conquistaram a medalha de prata em K2 500 metros, repetindo o segundo lugar obtido nos Mundiais de 2025.