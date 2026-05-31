História dos Mundiais. Em 1982, a Tragédia do Sarrià abriu caminho para o tricampeonato da Itália

O Mundial de 1982 ficou para sempre associado a uma pergunta que até hoje mexe com o coração dos brasileiros: como é que uma equipa tão talentosa como aquela seleção não foi campeã do mundo? Disputada em Espanha, a competição consagrou a Itália pela terceira vez, mas o torneio continua a ser recordado sobretudo pela queda do lendário Brasil de Telê Santana, uma seleção que transformou o futebol numa forma de arte.A edição marcou uma nova era nos Mundiais, que pela primeira vez contava com 24 seleções, embora todas as atenções acabassem concentradas numa equipa brasileira que parecia saída de um sonho: Zico, Sócrates, Falcão, Júnior, Éder e Cerezo formavam uma geração capaz de atacar com criatividade, técnica e alegria raramente vistas no futebol internacional. Antes do torneio, o Brasil era apontado como principal favorito ao título.A campanha no início confirmava todas as expectativas: a seleção venceu União Soviética, Escócia, Nova Zelândia e Argentina, marcando golos memoráveis e encantando adeptos muito para lá das fronteiras brasileiras - inclusive muitos especialistas acreditam até hoje que aquele foi o melhor futebol apresentado por uma seleção ao lado do Brasil de Pelé em 1970..O obstáculo surgiu a 5 de julho, no Estádio Sarrià, em Barcelona, quando uma partida de futebol entrou para os livros de história como uma tragédia. O Brasil precisava apenas de um empate diante da Itália para chegar às meias-finais e, do outro lado, estava uma equipa desacreditada, que iniciara o torneio com três empates consecutivos e via Paolo Rossi, seu principal jogador, ser duramente criticado pela imprensa italiana.O que se seguiu transformou-se numa das partidas mais famosas da história dos Mundiais. Rossi marcou aos 5 minutos, Sócrates empatou, Rossi voltou a colocar a Itália em vantagem, Falcão respondeu para o Brasil e, quando a qualificação parecia novamente ao alcance dos brasileiros, o avançado italiano surgiu pela terceira vez para completar o hat-trick e selar a vitória por 3-2.Nascia a chamada “Tragédia do Sarrià”, uma derrota que muitos brasileiros continuam a tratar como a mais dolorosa da história da sua seleção. Para quem viveu aquele dia, não foi apenas uma derrota. Era o fim de uma equipa que parecia destinada ao título, de uma geração que defendia o futebol ofensivo numa época cada vez mais marcada pelo pragmatismo tático. .Além disso, aquela seleção era profundamente ligada ao público brasileiro pelo facto de que os principais craques atuavam por alguns dos clubes mais populares do futebol nacional, feito raro hoje em dia. Sócrates, do Corinthians, capitão daquela seleção, e Zico, do Flamengo, eram alguns dos exemplos que representavam o povo brasileiro dentro dos relvados. O impacto daquela tarde em Barcelona foi tão profundo que acompanhou Paolo Rossi para o resto da vida. De acordo com relato no site da FIFA, anos depois, já retirado dos relvados, o italiano estava de férias no Rio de Janeiro quando um taxista o reconheceu pelo retrovisor e, furioso, ordenou que saísse do carro. Depois de vários minutos de explicações e pedidos de desculpa do italiano, o brasileiro acabou por ceder e concluiu a viagem. Não por acaso, a autobiografia de Rossi recebeu o título I Made Brazil Cry (“Eu Fiz o Brasil Chorar”)..Impulsionada por Rossi, a Itália seguiu em frente. O avançado marcou mais dois golos contra a Polónia nas meias-finais e voltou a marcar na final diante da Alemanha Ocidental. A vitória por 3-1 em Madrid garantiu o tricampeonato italiano e transformou Paolo Rossi, até então contestado, no herói improvável daquela Copa.Mais de 40 anos depois, o Mundial de 1982 continua a provar que nem sempre as equipas mais admiradas, tal como a Holanda de 1974 e 1978 ou a Hungria de 1954, são aquelas que levantam o troféu. A Itália ficou com a taça, é claro, mas a memória coletiva do futebol guardou um lugar especial para aquela seleção brasileira que perdeu no Sarrià ao mesmo tempo que tornou-se eterna para todo um povo - e admiradores do bom futebol.Nesta coluna, aliás, o diretor-adjunto do DN Leonídio Paulo Ferreira recordou a sua memória daquele Mundial em Espanha. Faltam 11 dias para o início do Mundial 2026. VEJA AQUI OUTROS MOMENTOS DA HISTÓRIA DOS MUNDIAIS.História dos Mundiais. Em 1950, “Maracanazo” silenciou o Brasil e deu ao Uruguai o bicampeonato.“Goooolo de Paolo Rossi”