A histórica foto de Pelé: Brasil tricampeão mundial no México.
A histórica foto de Pelé: Brasil tricampeão mundial no México. Foto: DR/FIFA
Desporto

História dos Mundiais. Em 1970, o Esquadrão do Brasil encantou o mundo e conquistou o tricampeonato no México

Considerada por muitos a melhor seleção da história, equipa liderada por Pelé, o Rei do Futebol consolidou a seleção brasileira como a mais temida por todos os seus adversários.
Nuno Tibiriçá
Publicado a
Atualizado a

Se em 1958 o mundo descobriu Pelé e em 1962 Garrincha assumiu o protagonismo, o Mundial de 1970 representou a consagração definitiva do futebol brasileiro. Disputada no México, a competição apresentou ao planeta uma seleção tão talentosa que, mais de meio século depois, continua a ser apontada por muitos como a melhor equipa da história do futebol.

O torneio foi marcado por diversas novidades: foi o primeiro Mundial transmitido a cores para diferentes partes do planeta, o primeiro a utilizar cartões amarelos e vermelhos e também o primeiro a permitir substituições.

Dentro de campo, porém, ninguém brilhou tanto quanto o Brasil orientado por Mário Zagallo, que chegou ao cargo com uma equipa muito bem montada pelo treinador anterior, o comunista João Saldanha. Apenas dois meses antes do início do torneio no México, Saldanha havia sido demitido após uma série de tensões políticas com a Confederação Brasileira de Desportos (CBD) e com o próprio Governo - o Brasil à época, recorde-se, vivia uma Ditadura Militar.

Já nos relvados mexicanos, a genialidade daquela equipa começava numa questão que parecia impossível de resolver. Como encaixar tantos craques no mesmo onze? Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivellino e Gérson eram todos jogadores habituados a ser protagonistas e o treinador encontrou a fórmula perfeita e criou um dos ataques mais fascinantes que o futebol já viu.

Mário Zagallo chegou à seleção brasileira pouco antes do Mundial.
Mário Zagallo chegou à seleção brasileira pouco antes do Mundial.Foto: DR/FIFA

A campanha foi irrepreensível. O Brasil venceu todos os seis jogos disputados, incluindo triunfos sobre Inglaterra, Peru, Uruguai e Itália. Pelo caminho, Pelé protagonizou alguns dos lances mais icónicos da história dos Mundiais, como a cabeçada defendida por Gordon Banks, considerado uma das maiores defesas da história, o drible sem tocar na bola diante de Mazurkiewicz e o remate do meio-campo contra a Checoslováquia.

A final colocou frente a frente Brasil e Itália no Estádio Azteca, perante mais de 100 mil espectadores. Pelé abriu o marcador de cabeça, Boninsegna empatou para os italianos, mas Gérson, Jairzinho e Carlos Alberto Torres selaram a vitória por 4-1. O último golo, concluído pelo capitão brasileiro após uma jogada coletiva brilhante, é considerado uma das obras-primas da história do futebol.

O título deu ao Brasil o tricampeonato mundial e a posse definitiva da Taça Jules Rimet - a partir de 1974 a taça viria a ser outra. Pelé tornou-se o primeiro e até hoje único jogador a conquistar três Mundiais, enquanto Jairzinho entrou para a história ao marcar em todos os jogos da competição.

Já Portugal, quatro anos depois do terceiro lugar em Inglaterra, protagonizou uma das maiores desilusões da sua história ao falhar a qualificação. Integrada num grupo com Roménia, Suíça e Grécia, a seleção portuguesa era favorita, mas acumulou tropeções inesperados e ficou fora do Mundial, para decepção de um país que ainda recordava os incríveis feitos de Eusébio em 1966.

Mais de cinco décadas depois, o Mundial de 1970 continua a ser sínonimo da consagração do “jogo bonito” do Brasil e da equipa que muitos consideram o maior esquadrão de todos os tempos. Faltam 13 dias para o arranque do Mundial de 2026.

A histórica foto de Pelé: Brasil tricampeão mundial no México.
História dos Mundiais. Em 1958, primeiro título do Brasil mostrou ao mundo Pelé, o maior jogador da história
A histórica foto de Pelé: Brasil tricampeão mundial no México.
História dos Mundiais. Em 1962, Garrincha assumiu o protagonismo e conduziu o Brasil ao bicampeonato
Futebol
Desporto
Mundial 2026
seleção brasileira
História dos Mundiais
Diário de Notícias
www.dn.pt