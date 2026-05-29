História dos Mundiais. Em 1970, o Esquadrão do Brasil encantou o mundo e conquistou o tricampeonato no México

Se em 1958 o mundo descobriu Pelé e em 1962 Garrincha assumiu o protagonismo, o Mundial de 1970 representou a consagração definitiva do futebol brasileiro. Disputada no México, a competição apresentou ao planeta uma seleção tão talentosa que, mais de meio século depois, continua a ser apontada por muitos como a melhor equipa da história do futebol.O torneio foi marcado por diversas novidades: foi o primeiro Mundial transmitido a cores para diferentes partes do planeta, o primeiro a utilizar cartões amarelos e vermelhos e também o primeiro a permitir substituições. Dentro de campo, porém, ninguém brilhou tanto quanto o Brasil orientado por Mário Zagallo, que chegou ao cargo com uma equipa muito bem montada pelo treinador anterior, o comunista João Saldanha. Apenas dois meses antes do início do torneio no México, Saldanha havia sido demitido após uma série de tensões políticas com a Confederação Brasileira de Desportos (CBD) e com o próprio Governo - o Brasil à época, recorde-se, vivia uma Ditadura Militar. Já nos relvados mexicanos, a genialidade daquela equipa começava numa questão que parecia impossível de resolver. Como encaixar tantos craques no mesmo onze? Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivellino e Gérson eram todos jogadores habituados a ser protagonistas e o treinador encontrou a fórmula perfeita e criou um dos ataques mais fascinantes que o futebol já viu..A campanha foi irrepreensível. O Brasil venceu todos os seis jogos disputados, incluindo triunfos sobre Inglaterra, Peru, Uruguai e Itália. Pelo caminho, Pelé protagonizou alguns dos lances mais icónicos da história dos Mundiais, como a cabeçada defendida por Gordon Banks, considerado uma das maiores defesas da história, o drible sem tocar na bola diante de Mazurkiewicz e o remate do meio-campo contra a Checoslováquia.A final colocou frente a frente Brasil e Itália no Estádio Azteca, perante mais de 100 mil espectadores. Pelé abriu o marcador de cabeça, Boninsegna empatou para os italianos, mas Gérson, Jairzinho e Carlos Alberto Torres selaram a vitória por 4-1. O último golo, concluído pelo capitão brasileiro após uma jogada coletiva brilhante, é considerado uma das obras-primas da história do futebol.O título deu ao Brasil o tricampeonato mundial e a posse definitiva da Taça Jules Rimet - a partir de 1974 a taça viria a ser outra. Pelé tornou-se o primeiro e até hoje único jogador a conquistar três Mundiais, enquanto Jairzinho entrou para a história ao marcar em todos os jogos da competição.Já Portugal, quatro anos depois do terceiro lugar em Inglaterra, protagonizou uma das maiores desilusões da sua história ao falhar a qualificação. Integrada num grupo com Roménia, Suíça e Grécia, a seleção portuguesa era favorita, mas acumulou tropeções inesperados e ficou fora do Mundial, para decepção de um país que ainda recordava os incríveis feitos de Eusébio em 1966.Mais de cinco décadas depois, o Mundial de 1970 continua a ser sínonimo da consagração do “jogo bonito” do Brasil e da equipa que muitos consideram o maior esquadrão de todos os tempos. Faltam 13 dias para o arranque do Mundial de 2026..História dos Mundiais. Em 1958, primeiro título do Brasil mostrou ao mundo Pelé, o maior jogador da história.História dos Mundiais. Em 1962, Garrincha assumiu o protagonismo e conduziu o Brasil ao bicampeonato