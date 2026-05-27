História dos Mundiais. Em 1958, primeiro título do Brasil mostrou ao mundo Pelé, o maior jogador da história

O Mundial de 1958 mudou para sempre a história do futebol. Não apenas porque o Brasil conquistou o primeiro título mundial da sua vitoriosa trajetória, mas porque a competição apresentou ao planeta um jovem de apenas 17 anos chamado Edson Arantes do Nascimento. Naquele verão sueco, Pelé deixava de ser promessa para iniciar o caminho que o transformaria no jogador mais famoso da história do desporto.O Brasil chegou à Suécia ainda assombrado pelo “Maracanazo” de 1950. A pressão era enorme e o plantel carregava consigo a responsabilidade de finalmente conquistar o título que escapara em casa oito anos antes. O torneio, porém, começou sem Pelé e Garrincha entre os titulares. Os dois só entraram na equipa no terceiro jogo, contra a União Soviética, e mudaram completamente o rumo daquela seleção..Com dribles improváveis, velocidade e criatividade quase selvagem, Garrincha, conhecido como o “Anjo das Pernas Tortas”, encantou os suecos imediatamente. Já Pelé parecia jogar um futebol impossível para alguém daquela idade. O jovem avançado marcou o golo decisivo contra o País de Gales nos quartos de final, fez um hat-trick diante da França nas meias-finais e guardou a sua obra-prima para a decisão contra os anfitriões.Na final, disputada em Solna, a Suécia abriu o marcador logo aos quatro minutos com Liedholm. O Brasil respondeu rapidamente com dois golos de Vavá ainda na primeira parte. Depois veio o momento que ficaria para a eternidade: Pelé dominou a bola dentro da área, aplicou um chapéu no defesa sueco e finalizou para o fundo da baliza sem deixar a pelota pingar no relvado, num dos golos mais bonitos da história dos Mundiais.A vitória por 5-2 deu ao Brasil a primeira conquista mundial e apresentou ao planeta um esquadrão histórico liderado, além da dupla Pelé e Mané (Garrincha), também por Didi, Nilton Santos, Djalma Santos e Zagallo. Foi ainda naquele Mundial que Bellini levantou a Taça Jules Rimet acima da cabeça, criando um gesto que se tornaria tradição no futebol mundial.Já Pelé, aos 17 anos, tornou-se o jogador mais jovem a marcar numa final e a conquistar um Mundial. Décadas depois, a imagem do adolescente a chorar após a conquista segue como um dos retratos mais simbólicos da história do torneio, que mostrou ao mundo aquele que se tornaria o verdadeiro “Rei” do futebol e, para muitos, o melhor de todos os tempos na modalidade. A partir deste torneio, tanto Pelé quanto o Brasil se tornaram referência do futebol bonito. A seleção brasileira iniciou ali sua trajetória para se tornar na mais famosa e vitoriosa do mundo, sendo até hoje a maior campeã mundial, com cinco títulos. O Brasil está no Grupo C do torneio e disputa a classificação à próxima fase com Marrocos, Haiti e Escócia. Faltam 15 dias para o arranque do Mundial de 2026..História dos Mundiais. Em 1950, “Maracanazo” silenciou o Brasil e deu ao Uruguai o bicampeonato.História dos Mundiais. Em 1930, Uruguai inaugurou o torneio com título em casa e brilho de ‘El Manco’