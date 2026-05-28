História dos Mundiais. Em 1966, Eusébio encantou o mundo, mas foi a Inglaterra que saiu com o título

O Mundial de 1966 pertence oficialmente à Inglaterra, mas, para muitos adeptos portugueses, aquela edição disputada em solo inglês continua a ter outro rosto: Eusébio. Foi naquele verão que um dos maiores nomes de sempre do futebol se transformou numa figura planetária e conduziu Portugal à melhor campanha da sua história em Mundiais logo na estreia da seleção na competição.A Inglaterra recebeu o torneio num momento de enorme efervescência cultural. Era a época dos Beatles, da transformação social britânica e do nascimento da primeira mascote oficial da história dos Mundiais, o leão Willie. Dentro de campo, porém, o futebol esteve longe de ser leve. A competição ficou marcada pela violência, arbitragens polémicas e partidas extremamente físicas.Portugal caiu num grupo duríssimo ao lado de Brasil, Hungria e Bulgária e, mesmo assim, a equipa orientada por Otto Glória venceu os três jogos e eliminou os bicampeões mundiais ainda na primeira fase. Eusébio marcou dois golos contra os brasileiros e confirmou o estatuto de estrela maior daquela geração portuguesa que ainda contava com Coluna, José Augusto e António Simões.Mas o jogo que eternizou Eusébio aconteceu nos quartos de final. Em Liverpool, Portugal chegou a perder por 3-0 para a surpreendente Coreia do Norte antes de assistir a uma atuação histórica da “Pantera Negra”. O avançado marcou quatro golos e liderou a reviravolta por 5-3 num dos encontros mais memoráveis da história portuguesa nos Mundiais..A caminhada lusa terminou nas meias-finais diante da anfitriã Inglaterra, que venceria por 2-1 com grande atuação de Bobby Charlton, grande personagem dos britânicos. Eusébio ainda marcou de penálti e deixou o relvado em lágrimas após o apito final, numa das imagens mais emocionantes daquela edição. Dias depois, Portugal derrotou a União Soviética e garantiu o terceiro lugar, resultado que permanece até hoje como uma das maiores campanhas da história do futebol português.Já a finalíssima em Wembley acabou envolta em polémica. A Inglaterra venceu a Alemanha Ocidental por 4-2 na prorrogação, mas o terceiro golo inglês, marcado por Geoff Hurst, acabou por tornar-se um dos lances mais discutidos da história do futebol. A bola bateu na trave, quicou perto da linha e, mesmo sem ultrapassar totalmente a baliza, acabou validada pela arbitragem.Sessenta anos depois, o Mundial de 1966 continua a ocupar um lugar especial na memória portuguesa, afinal, foi a o torneio de estreia do país e o momento em que Eusébio encantou o planeta, transformando Portugal numa potência futebolística. Este ano, as Quinas tentarão chegar ainda mais longe e, para tal, iniciam a tarefa no Grupo K, ao lado de Congo, Uzbequistão e Colômbia. Faltam 14 dias para o arranque do Mundial de 2026..História dos Mundiais. Em 1958, primeiro título do Brasil mostrou ao mundo Pelé, o maior jogador da história.História dos Mundiais. Em 1950, “Maracanazo” silenciou o Brasil e deu ao Uruguai o bicampeonato