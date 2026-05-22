Haiti tem gangues que condicionam o campeonato e que prometeram paz para ver o Grupo C

A abertura de mais vagas para o Mundial, com a inclusão de 48 equipas, abriu portas a mais oportunidades às seleções da CONCACAF e, em concreto, às Caraíbas. E o Haiti, no derradeiro encontro, derrotou a Nicarágua para se confirmar como a única seleção caribenha a estar duas vezes num Mundial. Há 52 anos, em 1974, os vermelhos e brancos ou os Grenadiers, como são conhecidos, encaixaram 14 golos e perderam os três encontros, ficando-se pela fase de grupos. Entra ciente de que o embate com a Escócia, a 13 de junho, tem logo impacto decisivo numa possível surpresa, encontrando, depois, Brasil e Marrocos no Grupo C. O grande desafio do futebol local é fugir à luta de gangues que perturbam competições oficiais, que já obrigaram a cancelar ou adiar jogos e que ameaçam o próprio profissionalismo de quem compete. Mas essa violência, com relatos de raptos e mortes a alastrarem desde 2024, teve um momento de acalmia: o dia em que o Haiti confirmou o apuramento. Port-au-Prince parou pela união, elementos rivais juntaram-se e prometeram pacificação em dias de Mundial, identificando que a bandeira será sinal de união. Os pedidos para que haja recolher obrigatório à noite foram rompidos no dia do apuramento, em que houve até quem pedisse para ser relembrado como feriado nacional. Era tanto o receio que a seleção nacional teve de disputar todos os seus jogos de qualificação em casa na nação insular caribenha de Curaçao. O Haiti vai jogar com o peso de tentar pacificar uma situação social violenta, dada a extrema pobreza que se assiste nas ruas.A base da seleção haitiana só poderia estar fora de portas, com destaque óbvio para França, pelas razões históricas de proximidade, mas também a uma emigração com sucesso para Inglaterra que já permite, hoje, que alguns elementos joguem na Premier League. Nunca um lote tão grande de jogadores esteve a alinhar fora do país e em primeiras divisões.O capitão é o guarda-redes Johny Placide, do Bastia, e o selecionador Sébastien Migné conseguiu angariar importantes ativos para as últimas eliminatórias. O médio Leverton Pierre, que se juntou à equipa nos jogos amigáveis de março, representa o Vizela. Nesse mesmo lote, o quarto classificado da II Liga portuguesa tem ainda o avançado Fortune. De Portugal poderia ter chegado ainda Gorby, do Braga, mas que rejeitou o convite por acreditar que possa ainda vir a ser opção futura na França.A possibilidade de vir a estar no Mundial aliciou muitos descendentes de haitianos. O avançado Wilson Isidor foi um desses exemplos e fez dois jogos antes da convocatória final. Marcou 19 golos em dois anos pelo Sunderland e é um dos destaques haitianos. Lenny Joseph vai estrear-se em junho pela seleção e chega com 16 golos na época pelo Ferencváros. Duckens Nazon é o recordista em golos da seleção (44 em 80 jogos) e marcou seis vezes na campanha de qualificação. No meio-campo há a destacar Jean-Ricner Bellegarde, do Wolverhampton, e Danley Jean Jacques, que alinha no Philadelphia Union, na MLS.Migné antes do Haiti esteve como adjunto em Omã, foi treinador principal no Congo, dois anos no Quénia e outros dois na Guiné Equatorial. Em 2024, pelo Haiti, cometeu a proeza de ganhar os oito jogos que realizou. Para este certame só convocou um jogador a alinhar no campeonato local.Se nas Caraíbas se vai parar para assistir ao Mundial 2026, não deixa de se lamentar que, pela proibição de Donald Trump extensa a mais 11 países, não possam viajar fãs do Haiti até aos Estados Unidos da América.Lista de 26 convocados do HaitiGuarda-redes: Johny Placide (SC Bastia), Alexandre Pierre (FC Sochaux), Josué Duverger (FC Cosmos Koblenz)Defesas: Carlens Arcus (Angers SCO), Wilguens Paugain (SV Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (AS Nancy-Lorraine), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Adé (LDU Quito), Hannes Delcroix (FC Lugano), Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II)Médios: Leverton Pierre (FC Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jeanricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodenski (Violette AC), Dominique Simon (FC Tatran Prešov)Avançados: Louicius Deedson (FC Dallas), Ruben Providence (Almere City FC), Josué Casimir (AJ Auxerre), Derrick Etienne (Toronto FC), Wilson Isidor (Sunderland AFC), Duckens Nazon (Esteghlal FC), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Yassin Fortune (FC Vizela), Lenny Joseph (Ferencváros TC).EUA proíbem voos para o Haiti durante 30 dias depois de aviões terem sido atingidos por tiros.Há um pouco de Irão, e até de Vizela, no sonho do Haiti