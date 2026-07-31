Governo autoriza venda e consumo de bebidas de baixo teor alcoólico na Supertaça
Miguel Pereira
Desporto

Governo autoriza venda e consumo de bebidas de baixo teor alcoólico na Supertaça

Decisão faz parte de projeto-piloto que serve de teste de preparação para o Mundial2030 que Portugal vai coorganizar juntamente com a Espanha e Marrocos.
DN/Lusa
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O Governo autorizou a venda e consumo de bebidas de baixo teor alcoólico no jogo entre FC Porto e Torreeense, da Supertaça Cândido de Oliveira, no âmbito de um projeto-piloto.

“O jogo entre FC Porto e Torreense, a contar para a Supertaça Cândido de Oliveira, que se realiza este sábado, pelas 20:15, no Estádio Cidade de Coimbra, ficará para a história do futebol português: o Governo, por despacho conjunto do Ministro da Administração Interna, Luís Neves, da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e da Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, autorizou a realização de um projeto-piloto de venda, distribuição e consumo de bebidas de baixo teor alcoólico”, refere esta sexta-feira, 31 de julho, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em comunicado.

O organismo liderado por Pedro Proença explica que este projeto-piloto, proposto pela FPF e validado pelo Governo, se enquadra num teste de preparação para o Mundial2030 que Portugal vai coorganizar juntamente com a Espanha e Marrocos, com o objetivo de perceber a viabilidade de ser permitida a venda, distribuição e consumo de bebidas alcoólicas nos estádios durante o evento.

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