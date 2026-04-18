Reinaldo Teixeira, presidente da Liga
Reinaldo Teixeira, presidente da LigaLIGA PORTUGAL
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Cerveja e cidra nos estádios de futebol? Testes começam no próximo fim de semana

Historicamente, bebidas alcoólicas ficam fora dos estádios de futebol portugueses. No entanto, o presidente da Liga de clubes faz saber que bebidas de baixo teor alcoólico estão nos planos para breve.
Tomás Gonçalves Pereira
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A venda de bebidas alcoólicas é proibida nos estádios de futebol em Portugal. No entanto, a Liga está a trabalhar para alterar este panorama e deve iniciar testes já no próximo fim de semana. Em declarações prestadas aos jornalistas, o presidente da Liga de clubes (LPFP), fez saber que em causa está o consumo de "bebidas de baixo teor alcoólico, entre cerveja e cidra", assinalou.

Algo que, olhando para as dez melhores ligas do mundo, "todas têm", ao mesmo tempo que, em Portugal, "os adeptos estão a dar provas de que merecem essa confiança", salientou. Posto isto, os testes deverão ter início na próxima fim de semana, no jogo entre CD Tondela e CD Nacional (data ainda desconhecida).

Reinaldo Teixeira esclareceu que em causa está um trabalho feito por aquela instituição em colaboração "com as forças de segurança, PSP e GNR e com o nosso diretor de segurança", assinalou.

O objetivo de possibilitar a venda de bebidas com baixo teor alcoólico nos estádios está traçado e "estamos muito empenhados", acrescenta. De resto, o responsável faz uma salvaguarda. “A lei permite [a venda, em espaços próprio para o efeito], desde que o regulamento de segurança do estádio tenha essa premissa, (...) sendo que a força de segurança tem autonomia para fechar esse espaço [de venda] a qualquer momento", salientou.

Reinaldo Teixeira, presidente da Liga
Proibição de venda de bebidas alcoólicas para consumo no exterior em Lisboa entra hoje em vigor
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