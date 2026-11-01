Francisco Ordonhas revalida título e sagra-se bicampeão nacional de surf em Peniche

O surfista Francisco Ordonhas sagrou-se hoje bicampeão nacional de surf, ao beneficiar da eliminação de Guilherme Ribeiro nos quartos de final do Peniche Pro, quinta e última etapa da Liga MEO Surf, que decorre na praia de Supertubos.

O atleta de Cascais, de 21 anos, chegou à praia de Supertubos, em Peniche, a depender apenas de si próprio para revalidar o troféu. Para garantir o título sem depender de terceiros, Ordonhas precisava de alcançar as meias-finais, mas acabou derrotado por Jaime Veselko nos ‘quartos’.

A derrota de Ordonhas deixou Guilherme Ribeiro em condições de chegar ao título, mas o campeão nacional de 2022 e 2024 precisava de vencer a etapa de Peniche.

Na bateria dos quartos de final frente a João Roque Pinho, Guilherme Ribeiro chegou a liderar, com 15,75 pontos, mas acabou eliminado depois de o adversário conseguir uma onda pontuada com a nota máxima de 10 pontos, nos minutos finais.

O resultado ditou a revalidação do título por Francisco Ordonhas, que festejou na areia poucos minutos depois de ter sido eliminado, repetindo o cenário da época passada, quando conquistou o primeiro campeonato nacional da carreira na última etapa.

“Estou muito contente. Fiquei com a sensação que fiz o que podia no meu heat, podia ter dado para qualquer lado, mas deu para o Jaime Veselko. Depois, o João Roque Pinho fez um pequeno milagre no final da bateria contra o Guilherme Ribeiro, com um 10, mesmo quando eu já não acreditava”, afirmou o bicampeão.