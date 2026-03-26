Francisco Conceição ambicioso antes do México: “O Mundial é um sonho e farei tudo para estar lá”

O internacional português Francisco Conceição assumiu esta quinta-feira o papel de porta-voz da Seleção Nacional na antevisão do encontro particular frente ao México, destacando a ambição de garantir um lugar na convocatória final para o Mundial de 2026, a importância do coletivo português e a felicidade que sente ao serviço da Juventus.Em conferência de imprensa realizada no estágio da equipa das quinas, em Cancún, o extremo começou por sublinhar a motivação do grupo para defrontar um adversário exigente: “Sabemos que vamos jogar num estádio mítico e estamos ansiosos por demonstrar a nossa qualidade frente a um adversário com muita força. O Mundial é um sonho e um objetivo e vou fazer tudo para estar na lista.”O jogador destacou ainda o papel que pretende continuar a desempenhar na equipa orientada por Roberto Martínez, reforçando que quer contribuir com eficácia ofensiva:“O meu objetivo é ajudar com golos e assistências, com aquilo que são as minhas características. Acho que tenho contribuído da melhor forma e devo continuar a mostrar todos os dias que tenho capacidade para estar aqui e ajudar a Seleção.”.Questionado sobre a titularidade, Conceição mostrou-se pragmático e focado no rendimento dentro de campo: “Quando um jogador é bom, é bom a titular e é bom a entrar. Claro que quero ser titular, mas tenho de demonstrar isso dentro de campo, ajudando os meus colegas e dando sempre o melhor pela Seleção.”Sobre as condições climatéricas exigentes previstas para o encontro, o extremo considerou que o desafio pode ser positivo para a equipa: “Também é bom para nós testarmo-nos nestas condições. Queremos mostrar que, mesmo com temperaturas elevadas, conseguimos manter a nossa qualidade e concentração.” Relativamente ao ambiente esperado nas bancadas, tradicionalmente intenso nos jogos da seleção mexicana, mostrou confiança na experiência do grupo: “A pressão de jogar fora, com adeptos muito fervorosos, faz parte. Estamos habituados a jogar ao mais alto nível e isso não será um problema para nós.”A ausência de Cristiano Ronaldo foi igualmente abordada, com o extremo a reconhecer o peso do capitão, mas garantindo resposta coletiva: “O Cristiano faz falta a qualquer seleção do mundo, pelos golos, pela liderança e pela pessoa que é. Mas vamos colmatar a sua ausência com o coletivo.”Em relação ao adversário, Conceição deixou elogios claros à estrutura e intensidade da equipa mexicana: “O México tem jogadores aguerridos, com talento e grande capacidade de trabalho. O coletivo é a arma mais forte deles. Cabe-nos perceber como ferir esse coletivo e ganhar o jogo.”O jogador sublinhou ainda a seriedade com que Portugal encara encontros particulares: “Para nós não há jogos amigáveis. Estamos sempre a representar o nosso país e temos de entrar com seriedade máxima para defender as nossas cores.”.Durante a conferência, falou também de vários jogadores mexicanos que conhece do futebol europeu: “Já joguei contra o Johan Vázquez e sei que é um central forte e com qualidade. Também conheço o Jorge Sánchez, o Corona e o Ochoa. O México tem muitos jogadores experientes e competitivos.” A propósito do guarda-redes Guillermo Ochoa, destacou a longevidade e qualidade do internacional mexicano: “Conheço-o bem, é um guarda-redes fantástico. A carreira dele fala por si e continua a mostrar grande nível.”Nos últimos dias, o nome de Conceição foi associado ao Liverpool FC, mas o jogador garantiu estar totalmente focado no presente: “Sei que se fala num grande clube, mas estou num grande clube e estou feliz. Neste momento estou concentrado na Seleção e depois na reta final do campeonato para ajudar a Juventus.” Ainda assim, reforçou a exigência que sente diariamente em Turim: “Estou num clube onde a pressão de ganhar é muita e só tenho de continuar a trabalhar e contribuir com golos e assistências.”Por fim, não esqueceu a atualidade do futebol português, deixando uma palavra de incentivo ao FC Porto: “Gosto de acompanhar o futebol português. Fico feliz por ver o FC Porto em primeiro lugar e espero que conquiste o campeonato.”.Guarda-redes Ricardo Velho chamado aos trabalhos da seleção nacional. Diogo Costa dispensado por lesão.Roberto Martínez anuncia várias novidades e confirma que Gonçalo Guedes é o terceiro avançado da seleção