Francisca Martins. E vão três finais em três provas nos europeus de natação
Simone Castrovillari
Desporto

Francisca Martins. E vão três finais em três provas nos europeus de natação

Portuguesa fez o oitavo melhor tempo... em igualdade com a britânica Leah Schlosshan, o que levou a European Aquatics a propor três soluções de desempate. Ganhou a opção de uma final a nove.
Isaura Almeida
Publicado a
Atualizado a

Francisca Martins garantiu a final dos 200 metros livres, a terceira no Campeonato da Europa de natação, que decorre em Paris, depois de participar na final da estafeta 4x200 metros livres e na final dos 800 metros livres.

Esta quarta-feira (12 de agosto), a nadadora portuguesa voltou a brilhar nas meias-finais ao melhorar o seu próprio recorde nacional terminando com 1.57,56 minutos. Foi o oitavo melhor tempo entre as presentes… em igualdade com a britânica Leah Schlosshan, o que levou a comissão técnica da European Aquatics a propor três soluções de desempate.

Ou nadavam o swim-off no final do dia de hoje, ou amanhã de manhã ou a final teria nove nadadoras. E foi a última solução que gerou consenso entre todas as partes.

E assim Francisca Martins garantiu a sua terceira final em Paris, sendo a única portuguesa em ação na quinta-feira.

Ainda hoje, a recém medalhada de prata nos 200 metros costas, Camila Rebelo voltou à piscina para marcar presença nos 50 metros costas e sem sucesso no que ao apuramento diz respeito. Tal como o novato, Vasco Morgado, que se estreou nas eliminatórias dos 100 metros mariposa, com 53,51 segundos, não conseguindo o apuramento para as meias-finais.

Francisca Martins. E vão três finais em três provas nos europeus de natação
Camila Rebelo leva a prata nos Europeus de Natação
Francisca Martins. E vão três finais em três provas nos europeus de natação
Diogo Ribeiro lidera estreia de Portugal nos Europeus de natação em Paris
Natação
Francisca Martins
Europeus de natação
Diário de Notícias
www.dn.pt