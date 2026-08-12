Francisca Martins. E vão três finais em três provas nos europeus de natação

Francisca Martins garantiu a final dos 200 metros livres, a terceira no Campeonato da Europa de natação, que decorre em Paris, depois de participar na final da estafeta 4x200 metros livres e na final dos 800 metros livres.

Esta quarta-feira (12 de agosto), a nadadora portuguesa voltou a brilhar nas meias-finais ao melhorar o seu próprio recorde nacional terminando com 1.57,56 minutos. Foi o oitavo melhor tempo entre as presentes… em igualdade com a britânica Leah Schlosshan, o que levou a comissão técnica da European Aquatics a propor três soluções de desempate.

Ou nadavam o swim-off no final do dia de hoje, ou amanhã de manhã ou a final teria nove nadadoras. E foi a última solução que gerou consenso entre todas as partes.

E assim Francisca Martins garantiu a sua terceira final em Paris, sendo a única portuguesa em ação na quinta-feira.

Ainda hoje, a recém medalhada de prata nos 200 metros costas, Camila Rebelo voltou à piscina para marcar presença nos 50 metros costas e sem sucesso no que ao apuramento diz respeito. Tal como o novato, Vasco Morgado, que se estreou nas eliminatórias dos 100 metros mariposa, com 53,51 segundos, não conseguindo o apuramento para as meias-finais.