Camila Rebelo leva a prata nos Europeus de Natação
Camila Rebelo conquistou a prata nos Europeus de Natação. A nadadora portuguesa, de 23 anos, foi a segunda na final dos 200 metros costas em Paris. Com o tempo de 2:07,62 minutos, fixou um novo recorde nacional, batendo a anterior marca que também era sua (2:08,48 minutos).
A britânica Katie Shanahan foi superior, vencendo com pouco mais de um segundo de avanço, com a francesa Pauline Mahieu a completar o pódio (2:08,63 minutos). A exibição da portuguesa teve gestão associada e foi evidente o crescimento durante a prova, reservando para os três últimos percursos a energia para conquistar a prata.
A atleta de 23 anos, que é natural de Coimbra e estudante de Medicina - frequenta o quarto ano - não conseguiu repetir a vitória nos Europeus de Belgrado, na Sérvia, de 2024, prova em que fixara o anterior recorde nacional dos 200 metros costas.
Diogo Ribeiro participou na final dos 50 metros mariposa e terminou no quinto posto. O conimbricense, nadador do Benfica e que foi formado na Fundação Beatriz Santos, CNAC e União 1919, tinha alcançado o quarto melhor tempo na semifinal tendo cumprindo a distância em 22.68 segundos, o que se afigurou um recorde nacional. Na final, acabou por demorar mais sete centésimos (22,75s), tempo a que distou do pódio.
O nadador de 21 anos, campeão mundial da distância em Doha, em 2024, não participou nos Europeus anteriores, mas já tinha sido bronze em Roma, em 2022, ainda júnior. A final foi ganha por Egor Kornev, russo, que com 22,52s superou o francês Maxime Grousset (22,54s) e Grigori Pekarski (22,68s), bielorrusso.