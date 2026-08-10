Diogo Ribeiro e Camila Rebelo vão a finais com recordes nacionais

Diogo Ribeiro foi o primeiro a saltar para a água e manteve a velocidade na meia-final dos 50 metros mariposa para com 22 segundos e 68 centésimos melhorar o recorde nacional. O novo registo na distância valeu a segunda final da carreira em Europeus ao atleta nascido em Coimbra. Em 2022, em Roma, ganhou o bronze - em 2024 não participou. Esta terça-feira, 11 de agosto, pouco depois das 18h30, será previsível que o nadador português, de 21 anos, compita pelas medalhas, já que teve o quarto melhor tempo nas meias-finais de apuramento. Na sua semifinal, Ribeiro foi melhor do que Thomas Ceccon, italiano campeão europeu em 2022, e só foi batido por Maxime Grousset, francês, campeão mundial da distância, com 22,49s, e Egor Kornev, russo, e capaz de arrebatar um novo recorde na distância (22,36s). O suíço Noe Ponti (22,53s) tinha sido o mais forte na primeira semifinal. Ribeiro, campeão mundial de 2024 - o primeiro de sempre a alcançar medalhas por Portugal na natação - registou no Qatar 22,97 segundos nesse Mundial, confirmando agora a tendência de evolução que os rivais, naturalmente, também acompanham. Depois de ter ficado aquém nos Jogos Olímpicos de Paris, ontem o regresso à cidade francesa começou por ser positivo e espera-se que no Centre Aquatique Olympique Métropole, em Sant-Denis, haja esperança por medalha.Camila Rebelo fez o mesmo nos 200m costas, onde defende o título europeu , conseguindo terminar como a segunda mais rápida em 2.08,48m. A olímpica do Louzan Natação só foi superada pela britânica Katie Shanahan. O recorde nacional, que também já estava na posse de Camila, de 23 anos, havia sido conseguido justamente no Europeu de onde saiu com a medalha de ouro. No primeiro dia de finais de natação pura do 38.º Campeonato da Europa, a estafeta feminina dos 4x200 livres obteve o 8.º lugar ao registar 8.02,92m. Antes, na qualificação, com um segundo e meio a menos do que na final, o quarteto composto por Francisca Martins, Anna Fomina, Ema Conceição e Mariana Cunha superou o anterior máximo português, por 12 segundos, estabelecido há mais de oito anos, a 23 de junho de 2018, durante os Jogos do Mediterrâneo, em Espanha..Diogo Ribeiro bate recorde nacional dos 50 metros mariposa.Diogo Ribeiro falha acesso à final dos 100 mariposa nos Mundiais de natação.Diogo Ribeiro lidera estreia de Portugal nos Europeus de natação em Paris