Diogo Ribeiro lidera estreia de Portugal nos Europeus de natação em Paris

Depois das competições de águas abertas, natação artística e saltos para a água, Portugal inicia esta segunda-feira a participação na natação pura dos Campeonatos da Europa de Desportos Aquáticos, em Paris, com cinco atletas em competição no primeiro dia. A seleção nacional procura começar da melhor forma uma semana em que deposita grandes expectativas, sobretudo em Diogo Ribeiro, campeão mundial e uma das principais figuras da natação europeia da atualidade.Francisca Martins será a primeira portuguesa a entrar em ação, nos 400 metros livres, seguindo-se Camila Rebelo, nos 100 metros costas, e Ana Pinho Rodrigues, nos 100 metros bruços, provas que integram a sessão de eliminatórias da manhã.As atenções centrar-se-ão depois em Diogo Ribeiro, que inicia a sua campanha nos 100 metros mariposa, uma das suas especialidades e prova em que chega a Paris entre os candidatos a discutir os lugares cimeiros. O objetivo do nadador português passa por garantir o apuramento para as meias-finais, dando o primeiro passo rumo à luta pelas medalhas. Vasco Morgado completa a participação portuguesa desta segunda-feira, competindo nos 400 metros estilos.Caso consigam ultrapassar as eliminatórias, os nadadores portugueses regressarão à piscina na sessão da tarde para disputar as meias-finais e, nas provas em que tal se aplica, as respetivas finais.A natação pura decorre até domingo no Centro Aquático Olímpico de Paris e Portugal apresenta uma equipa de nove nadadores, com a ambição de marcar presença em várias finais e discutir medalhas, tendo Diogo Ribeiro como principal referência da seleção nacional..Miguel Arrobas e o futuro da natação portuguesa: "Sem melhores piscinas será difícil dar o salto”.Diogo Ribeiro bate recorde nacional dos 50 metros mariposa