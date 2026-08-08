Miguel Arrobas e o futuro da natação portuguesa: "Sem melhores piscinas será difícil dar o salto”

Os Campeonatos da Europa ainda decorrem, mas Miguel Arrobas prefere olhar para um horizonte bem mais largo do que os resultados que vão sendo registados em cada prova. Para o presidente da Federação Portuguesa de Natação (FPN), o crescimento da modalidade não se mede apenas em finais, recordes ou medalhas. Mede-se na capacidade de aumentar o número de praticantes, criar melhores condições para o treino, reforçar a competitividade internacional e garantir uma estrutura financeira sólida que permita sustentar esse desenvolvimento ao longo dos próximos anos.É essa visão que atravessa toda a estratégia da direção liderada pelo antigo olímpico, que identifica três prioridades para o mandato. "Se conseguirmos ter mais atletas, melhores resultados e uma federação financeiramente sustentável, sentirei que cumprimos a missão deste mandato", resume. A participação portuguesa nos Europeus permite, para já, algum otimismo. Antes do início da natação pura, a federação faz um balanço globalmente positivo das restantes disciplinas já disputadas.Nos saltos para a água, Miguel Arrobas considera que Luísa Arco correspondeu às expectativas, recordando que a atleta ainda está a dar os primeiros passos na alta competição internacional. Apesar das limitações existentes na modalidade, sobretudo ao nível das infraestruturas, o dirigente acredita que a jovem portuguesa poderá continuar a evoluir e tornar-se uma referência para o relançamento da disciplina em Portugal. A natação artística vive igualmente um momento de transição. Depois do fim do ciclo anterior, a modalidade iniciou um novo projeto técnico, liderado por uma nova selecionadora nacional, que pretende reconstruir progressivamente uma equipa competitiva. A presença de 13 atletas no Europeu enquadra-se precisamente nessa estratégia de avaliação e crescimento. "Estamos praticamente a começar um novo ciclo e este será um ano para perceber onde faz sentido concentrar o investimento."Nas águas abertas, disciplina onde Portugal construiu uma tradição sólida nas últimas duas décadas, o cenário é diferente. A aposta mantém-se firme e os resultados continuam a alimentar a ambição de voltar a colocar atletas portugueses nos Jogos Olímpicos. Miguel Arrobas lembra que foi precisamente a partir da entrada de Portugal no circuito internacional, em meados da década de 2000, que começou a ser construída uma verdadeira escola nacional de águas abertas, capaz de competir regularmente com os melhores. "Temos tradição, temos conhecimento e continuamos a acreditar que podemos voltar aos Jogos Olímpicos."Com a chegada da natação pura, concentram-se naturalmente as maiores expectativas. Portugal apresenta uma seleção experiente, habituada aos principais palcos internacionais, mas o presidente da FPN lembra que o nível competitivo europeu nunca foi tão elevado. O objetivo passa por colocar atletas em finais continentais, sem deixar de alimentar a esperança de lutar por medalhas sempre que as circunstâncias o permitam. "Queremos uma ou duas finais. As medalhas nunca deixam de ser um sonho, mas sabemos que o grau de exigência é hoje enorme."Grande parte dessas expectativas continua naturalmente concentrada em Diogo Ribeiro. Depois de um período menos conseguido, o campeão mundial continua a ser visto como a principal figura da natação portuguesa e um atleta com capacidade para voltar a competir ao mais alto nível. "O Diogo continua a ser a nossa grande referência. Está motivado, voltou a aproximar-se dos seus melhores tempos e acreditamos plenamente no potencial que tem."O dirigente sublinha, contudo, que o futuro da modalidade não pode depender apenas dos atuais campeões. A estratégia da federação passa por reforçar a formação, aproximando cada vez mais os jovens das seleções nacionais e proporcionando-lhes contacto regular com os atletas de elite. Os estágios conjuntos entre juvenis, juniores e seniores tornaram-se uma das principais apostas da direção. "É importante que um jovem nade diariamente ao lado daqueles que são hoje as suas referências. É assim que se cria ambição e cultura de alto rendimento."Mas é precisamente quando fala das condições de treino que Miguel Arrobas identifica aquele que considera ser o maior bloqueio ao crescimento da natação portuguesa. "Precisamos urgentemente de mais uma piscina de 50 metros no distrito de Lisboa."O presidente da FPN lamenta que a capital continue sem uma piscina municipal olímpica verdadeiramente disponível para o alto rendimento e considera incompreensível que infraestruturas existentes, como a do Estádio Universitário, continuem a ser insuficientemente aproveitadas para servir a preparação dos atletas portugueses. "Não pode haver uma boa escola de natação que não tenha como objetivo natural a competição."A federação tem procurado aumentar a utilização da piscina do Estádio Universitário através de contactos com a Universidade de Lisboa, mas o processo tem avançado lentamente. Para Arrobas, não faz sentido que uma infraestrutura desta dimensão continue sem um aproveitamento mais intenso por parte das seleções nacionais e dos clubes de competição. O problema, porém, estende-se a todo o país. O presidente da FPN entende que muitas autarquias continuam a olhar para as piscinas sobretudo como equipamentos de lazer e de utilização recreativa, relegando para segundo plano a prática competitiva. Ainda assim, reconhece que começam a surgir sinais positivos. Há novos projetos previstos para vários municípios e a federação tem sido chamada a colaborar na definição das características técnicas de futuras piscinas, procurando garantir que possam servir simultaneamente a população e o desporto federado. Entre os exemplos apontados estão os projetos em desenvolvimento em Vila Real e Chaves, que poderão reforçar a oferta de instalações no interior do país. .A sustentabilidade financeira das piscinas tornou-se outra das prioridades da direção. O elevado consumo energético continua a representar um dos principais obstáculos à gestão destes equipamentos, razão pela qual a federação estabeleceu contactos com empresas do setor para promover soluções mais eficientes. "Queremos que os municípios deixem de olhar para as piscinas como um problema financeiro e passem a vê-las como um investimento sustentável."\r\nA situação financeira da Federação Portuguesa de Natação constitui outro dos motivos de satisfação apontados pelo presidente. Depois de um período marcado por resultados negativos, Arrobas garante que a direção conseguiu inverter a tendência logo no primeiro ano de mandato e espera consolidar esse equilíbrio em 2026. “Uma federação só pode crescer se for financeiramente sustentável. Não podemos construir projetos sobre défices permanentes."\r\nPara alcançar esse objetivo, a FPN diversificou as fontes de financiamento, reforçando a ligação ao turismo, às autarquias e ao setor privado, numa estratégia que pretende associar o desenvolvimento da modalidade ao investimento em infraestruturas. \r\nMas Miguel Arrobas insiste que o futuro da natação não se mede apenas pelo número de medalhas conquistadas. Um dos projetos que considera mais importantes para o mandato passa por “melhorar as competências aquáticas da população portuguesa e reduzir o número de afogamentos, uma realidade que continua a preocupar a federação”, referiu.\r\nEm conjunto com outras entidades ligadas ao ensino e ao salvamento aquático, a FPN apresentou ao Ministério da Educação uma proposta de revisão das aprendizagens essenciais relacionadas com a adaptação ao meio aquático, defendendo que todas as crianças devem adquirir competências de segurança na água durante o percurso escolar. “Paralelamente, está a ser preparada uma carta nacional das infraestruturas da natação, que permitirá conhecer em detalhe as características das piscinas existentes, a sua proximidade às escolas e a capacidade para acolher competições e estágios”.\r\nApesar de reconhecer a importância dos Campeonatos da Europa, Miguel Arrobas considera que o verdadeiro sucesso da natação portuguesa será avaliado muito para lá dos resultados alcançados nesta competição. "Gostava de terminar este mandato com mais atletas, melhores contas e melhores resultados. Se conseguirmos isso, a natação portuguesa ficará mais preparada para o futuro."\r\n \r.Sexto lugar para o dueto técnico misto português nos europeus de natação artística