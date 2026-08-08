Para o presidente da FPN, o crescimento da modalidade não se mede apenas em finais, recordes ou medalhas
Para o presidente da FPN, o crescimento da modalidade não se mede apenas em finais, recordes ou medalhasFoto: Paulo Spranger
Desporto

Miguel Arrobas e o futuro da natação portuguesa: "Sem melhores piscinas será difícil dar o salto”

O presidente da Federação Portuguesa de Natação faz um balanço positivo da participação portuguesa nos europeus e defende que o verdadeiro desafio está em garantir mais atletas e infraestruturas.
Cecília Carmo
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