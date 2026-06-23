França vence Iraque em jogo com intervalo de duas horas devido ao mau tempo
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França vence Iraque em jogo com intervalo de duas horas devido ao mau tempo

Em Filadélfia, Kylian Mbappé, aos 14 e 54 minutos, e Ousmane Dembélé, aos 66, apontaram os golos dos gauleses, que tinham vencido o Senegal (3-1) na estreia.
DN/Lusa
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A França garantiu na segunda-feira, 22 de junho, o apuramento para os 16 avos de final do Mundial de futebol de 2026, ao vencer o Iraque por 3-0, num jogo que teve um intervalo de duas horas, devido ao mau tempo.

Em Filadélfia, Kylian Mbappé, aos 14 e 54 minutos, e Ousmane Dembélé, aos 66, apontaram os golos dos gauleses, que tinham vencido o Senegal (3-1) na estreia.

Os vice-campeões mundiais em título passaram a somar seis pontos.

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