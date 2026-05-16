FPF reforça aposta no futebol virtual com nova campanha dos eSPORTS

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lançou uma nova campanha de promoção dedicada ao universo FPF eSPORTS, assinalando o regresso do conceito “Nunca Será Só um Jogo” e reforçando a crescente importância do futebol virtual em Portugal. A iniciativa pretende destacar esta modalidade como uma extensão natural do futebol tradicional, evidenciando o seu crescimento e a capacidade de atrair novas gerações de jogadores e adeptos. A campanha reúne alguns dos principais nomes portugueses do futebol virtual, entre eles Diogo “Tuga810” Pombo, João “Jafonso” Vasconcelos e Raquel “Raquelty” Martinho, reconhecidos como referências nacionais no panorama competitivo. O vídeo promocional procura mostrar um lado mais pessoal destes atletas, revelando os seus percursos e realidades fora do universo digital. Tuga810 surge associado à sua ligação à Academia Militar, Raquelty ao seu percurso profissional enquanto professora, e Jafonso à sua experiência no Manchester City, clube que representa ao mais alto nível nas competições de futebol virtual..Apesar das diferentes origens, profissões e experiências, os três protagonistas partilham a mesma paixão pelo futebol virtual, uma modalidade que, segundo a FPF, representa valores como dedicação, superação e identidade, aproximando-se cada vez mais da essência do futebol tradicional. O relançamento de “Nunca Será Só um Jogo” pretende precisamente reforçar esta mensagem, mostrando que o futebol virtual vai muito além do entretenimento. A campanha marca ainda a apresentação do novo equipamento da Seleção Nacional de Futebol Virtual, desenvolvido em parceria com a PUMA, reforçando a imagem e presença da equipa portuguesa no panorama internacional. Além disso, a Federação Portuguesa de Futebol sublinha que o universo FPF eSPORTS continua aberto a novos participantes, estando disponíveis inscrições para todos os interessados que pretendam integrar esta comunidade e competir no futebol virtual..Campeãs nacionais e pioneiras: as mulheres que estão a mudar o EA Sports FC em Portugal.eSports. Dupla representa Portugal na eChampions League