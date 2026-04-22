eSports. Dupla representa Portugal na eChampions League

Rafael Monteiro e Diogo Pombo vão representar Portugal na eChampions League 2026, a principal competição europeia do circuito FC Pro de eSports.RafaMonteiro09 conquistou este ano, ao serviço do F91 Dudelange, a Orange eLeague, a competição oficial do Luxemburgo que faz parte deste circuito. Este título valeu ao atleta que integra a equipa Betclic Apogee um prémio de 2500 euros e a qualificação direta para eChampions League e para os FC Pro 26 Play-Ins.Já Digo Monteiro (Tuga810) representou o Malága FC na LaLiga FC Pro 2026 e terminou a competição no Top 4 depois de ter sido o primeiro no seu grupo na fase regular da prova.. Com o lugar nos primeiros quatro classificados garantiu a presença na prova europeia.Os dois atletas vão, assim, participar numa competição que reúne 36 jogadores e distribui um prize pool de 281 mil dólares (239 mil euros). O calendário da competição prevê a fase de liga para 15 e 16 de maio, em Manchester, seguida da fase a eliminar a 17 de maio, na mesma cidade, culminando na final, a 27 de maio, em Budapeste. .Campeãs nacionais e pioneiras: as mulheres que estão a mudar o EA Sports FC em Portugal