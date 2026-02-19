Fotógrafo belga expõe em Lisboa olhar político sobre a Taça Africana das Nações

A Associação Goela, em Lisboa, recebe a partir desta quinta-feira (19), a exposição African Cup Will Stay Here, do fotógrafo belga residente na capital, Brecht de Vleeschauwer. A mostra, que será inaugurada às 18h00, reúne imagens captadas durante a última Taça das Nações Africanas, realizada em Marrocos, e propõe um olhar que ultrapassa as quatro linhas do campo, cruzando futebol, cultura e poder, além de dar visibilidade ao torneio.“De alguns anos para cá, houve uma evolução na cobertura mediática, mas ainda acho absurdo o quão pouca atenção o maior evento desportivo do continente africano recebe na Europa. É o maior evento do continente e quase não é mediatizado. Em 2030 vamos organizar o Mundial juntos com Marrocos, isso deveria levar a uma maior reflexão”, afirma o fotógrafo e jornalista, que esteve pela terceira vez no torneio, em entrevista ao DN..Ao contrário das duas coberturas anteriores - no Egito e na Costa do Marfim -, esta é a primeira vez que transforma a experiência numa exposição inteiramente autoral. Também artista, Brecht já realizou trabalhos sobre o torneio para revistas como Panenka e Líbero e, agora, traz a Lisboa retratos que exploram a cultura do futebol dentro e fora dos relvados marroquinos.“Marrocos tem investido imenso no futebol. A organização da Copa Africana vem depois de mais de dez anos de investimento nas formações juvenis”, afirma o belga, explicando que o aporte governamental no desporto faz parte de um projeto político de grande impacto no país - o que gera, segundo o próprio, também “alguma arrogância”.“A Copa Africana foi usada como vitrine: para mostrar o quão bom e desenvolvido é o país em comparação com o resto da África, sobretudo em termos de infraestrutura. Era quase como uma mensagem constante. Muitos marroquinos faziam questão de dizer: ‘Os estádios são bons, não são?’, havia um certo clima de superioridade e até arrogância no discurso dos adeptos, que, dentro dos relvados, achavam que já estava tudo resolvido”, recorda.O desfecho da Taça Africana de Nações acabou por melar todo o otimismo - e mexer com o projeto político - dos marroquinos. O país-sede foi derrotado pelo Senegal na final por 1-0, depois de Brahim Díaz falhar um penálti controverso no último minuto do tempo regulamentar.“Sentiu-se depois uma grande decepção com a derrota na final. O irmão do rei, que deveria entregar o troféu ao Senegal, recusou fazê-lo. Isso diz muito sobre o quanto o projeto era simbólico. Normalmente, em abril, Marrocos organizaria também a Copa Africana Feminina, mas, após a derrota, anunciaram que não irão organizar. Parece quase uma birra, mas revela como o futebol estava ligado a uma estratégia maior”, sublinha.'Soft power' e o futebol fora dos grandes centrosNa exposição, Brecht procura apresentar o torneio em Marrocos como a “personificação do soft power” no futebol. “O soft power aqui passa por essa tentativa de unificação do povo em torno de uma bandeira. Internamente, Marrocos não é um país totalmente estável: há a questão do Rife, do Saara ocupado. O futebol serve para criar essa coesão. Há grandes investimentos em infraestrutura, mas muito concentrados à volta dos estádios. O resto do país continua à espera desses benefícios".Fã do futebol “para além de Barcelona e Real Madrid”, o fotógrafo recorda, entre tantos momentos, um em especial nesta última cobertura em Marrocos. “No dia 31 de dezembro, por exemplo, fui ver Sudão x Burkina Faso. Para mim foi um dos momentos mais bonitos da Taça. Só o facto de o Sudão se ter qualificado já é impressionante, considerando o contexto do país”, diz o fotógrafo, que reside entre Lisboa e outras partes do mundo desde que participou num programa Erasmus na capital, em 2011..A exposição de Brecht de Vleeschauwer fica em cartaz na Associação Goela, situada na Rua dos Baldaques 47, até 22 de março. A mostra é composta por 26 imagens registadas com a sua câmara analógica Leica Minilux e, segundo o próprio, será inaugurada Lisboa assim como poderia ser em qualquer outro ponto do mundo.“A exposição pode ser mostrada na Lituânia ou no Peru e fazer sentido da mesma forma. O futebol é universal. Talvez interesse a quem gosta de um futebol fora da caixa - embora este seja um megaevento comercial e o maior do continente africano. Portanto, ‘fora da caixa’ é relativo, mas não deixa de ser uma descentralização do olhar”, conclui..Do Camp Nou à Luz: histórico de racismo com Vinícius Júnior ganha novo capítulo e UEFA abre investigação.Real Madrid pede colaboração ao Benfica para identificar adeptos após imitações racistas na Luz