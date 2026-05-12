Florentino Pérez convoca eleições antecipadas no Real Madrid e anuncia recandidatura

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, anunciou esta terça-feira, 12 de maio, que vai convocar eleições antecipadas para os órgãos sociais do clube, na sequência dos maus resultados da equipa principal, e que será candidato ao sufrágio.O líder dos merengues revelou a decisão numa conferência de imprensa marcada por críticas aos órgãos de comunicação social."O Real Madrid é a marca mais forte e valiosa do mundo, o clube com maior reputação. Porque é que os jornalistas querem atacar o clube mais prestigiado, mais valioso e mais seguido do mundo? Ele pertence a todos. E tem o elenco mais valioso do mundo. Tenho vergonha de dizer que fui eleito o melhor presidente da história. Há uns miúdos que se querem candidatar à presidência. Que se candidatem!", afirmou Florentino, que diz que se vai candidatar para se defender dos ataques de que diz ser alvo."Ganhámos 66 títulos entre futebol e basquetebol, e o mundo inteiro não percebe o que se está a passar. Eu não vou embora; serei o último sócio a sair. Os sócios são os donos do Real Madrid, e se alguém se quiser candidatar, não deve apenas ameaçar. Deve oferecer garantias, como eu fiz em 2000, de cerca de 170 milhões de pesetas para que jogadores como Roberto Carlos e Illgner pudessem receber os seus salários. Quero acabar com este sentimento anti-Real Madrid que se instalou. Vamos convocar eleições, e preciso de o fazer para defender os sócios. Há pessoas que querem assumir o controlo do Real Madrid, o clube que transformámos no maior do mundo", prosseguiu.O Real Madrid não conquistou qualquer troféu esta temporada, marcada por problemas entre jogadores e por uma troca de treinador: saiu Xabi Alonso e entrou Arbeloa, que já deverá estar de saída. José Mourinho é apontado como o favorito a assumir o cargo.Mas sobre a eventual nova mudança no comando técnico, nem uma palavra. "Não vou falar de treinadores ou jogadores; estou a candidatar-me para devolver o património do clube aos seus sócios. Pelo que vejo todos os dias, esse património está a ser-lhes retirado por alguns jornalistas que querem que eu saia. Não só não vou sair, como me estou a candidatar porque quero que o Real Madrid continue a pertencer aos seus sócios. Concorri há 26 anos e tive de pagar a quem não recebia e defender a instituição", vincou Florentino..José Mourinho: "Não tive nenhum contacto com o Real Madrid".Além da gestão do futebol profissional, Florentino tem sido visado pela derrapagem nos custos de remodelação do Estádio Santiago Bernabéu e pela vontade manifestada em criar uma Superliga Europeia à margem da UEFA, entre outros casos..Barcelona revalida título espanhol ao bater Real Madrid no Camp Nou.Real Madrid anuncia multas de 500 mil euros (!) a Valverde e Tchouaméni devido a troca de agressões