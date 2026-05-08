Real Madrid anuncia multas de 500 mil euros (!) a Valverde e Tchouaméni devido a troca de agressões

O Real Madrid anunciou esta sexta-feira, 8 de maio, a conclusão do processo disciplinar instaurado aos jogadores Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, revelando que ambos foram multados em 500 mil euros depois de terem demonstrado "total arrependimento" pelos acontecimentos que motivaram o caso.O emblema da capital espanhola mostrou assim mau pesada para com o uruguaio e o francês, que se terão envolvido numa troca de agressões durante o treino desta quinta-feira, já após terem estado perto de um confronto físico durante o apronto do dia anterior."O Real Madrid C.F. anuncia que, na sequência dos acontecimentos que levaram à abertura de processos disciplinares ontem contra os jogadores Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, ambos compareceram hoje perante o oficial de investigação. (...) Os jogadores manifestaram o seu sincero arrependimento pelo sucedido e pediram desculpa um ao outro. Transmitiram também as suas desculpas ao clube, aos seus colegas de equipa, à equipa técnica e aos adeptos, e ofereceram a sua total cooperação ao Real Madrid, estando prontos a aceitar qualquer sanção que o clube considere adequada. Em virtude destas circunstâncias, o Real Madrid decidiu aplicar uma multa de quinhentos mil euros a cada jogador, concluindo assim os respetivos procedimentos internos", anunciou o clube no seu site oficial..O desentendimento desta quinta-feira entre Valverde e Tchouaméni terá mesmo levado o uruguaio a necessitar de ser transportado a uma unidade hospitalar, após ter escorregado e batido com a cabeça numa mesa no centro do balneário do centro de treinos do clube, em Valdebebas, nos arredores de Madrid.