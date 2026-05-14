Final do Mundial será ao estilo do Super Bowl com Madonna, Shakira e BTS

Pela primeira, uma final do Campeonato do Mundo de Futebol contará, este ano com um espetáculo musical. O evento, que se realizará a 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jérsia, será bem ao estilo norte-americano do Super Bowl e contará com as atuações de Madonna, Shakira e BTS.O espetáculo do intervalo da final do Campeonato do Mundo de Futebol de 2026 será um momento verdadeiramente especial, unindo música, futebol e um compromisso partilhado para melhorar a vida das crianças em todo o mundo", disse o presidente da FIFA, Gianii Infantino, numa publicação no Instagram, em que anunciou as estrelas do espetáculo e que este irá apoiar o Fundo de Educação Global Citizen da FIFA."Ajudaremos a criar um maior acesso a uma educação de qualidade e ao futebol para crianças de todo o mundo", disse. "No dia 19 de julho, o mundo vai unir-se não só para celebrar o futebol, mas também para se manter unido pelo futuro das crianças em todo o lado", rematou.O concerto terá a curadoria de Chris Martin, dos Coldplay.. O Super Bowl é famoso pelo seu espetáculo do intervalo, com algumas das maiores estrelas do mundo. Este ano, atuou o artista porto-riquenho Bad Bunny, mas já por lá passaram artistas como Michael Jackson, Paul McCartney, Rolling Stones, Madonna, Prince, Bruce Springsteen e Rihanna.Este ano, este conceito estreia-se no Mundial de futebol, numa inédita organização tripartida entre Canadá, México e Estados Unidos. Embora a FIFA ainda não tenha confirmado os detalhes, a inclusão de um espetáculo poderá prolongar o intervalo para além dos 15 minutos padrão.No ano passado, durante o Mundial de Clubes da FIFA, que aconteceu no mesmo palco que vai receber a final do Mundial, J Balvin, a rapper Doja Cat e a cantora nigeriana Tems atuaram no intervalo da final entre o PSG e o Chelsea, naquele que terá sido um testo para este evento. O momento durou 25 minutos em vez dos tradicionais 15.A música do Mundial, Dai Dai, lançada na semana passada, é de Shakira, cantora que já tinha sido a autora de Waka Waka, o hino do Mundial de 2010 na África do Sul..Mundial 2026. A última dança de Ronaldo e Messi num torneio com final à imagem do Super Bowl