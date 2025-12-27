Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Cristiano Ronaldo pode destronar Dino Zoff como futebolista mais velho a vencer o Campeonato do Mundo.
Cristiano Ronaldo pode destronar Dino Zoff como futebolista mais velho a vencer o Campeonato do Mundo.
Desporto

Mundial 2026. A última dança de Ronaldo e Messi num torneio com final à imagem do Super Bowl

CR7 será a bandeira de Portugal rumo ao sonho de conquistar o título de campeão do mundo. A partir de 11 de junho e durante 38 dias, EUA, Canadá e México serão palco do último grande torneio dos dois melhores futebolistas do século. FIFA esfrega as mãos de contente com as receitas recorde de 7,6 mil milhões de euros.
Publicado a
Loading content, please wait...
seleção nacional
Lionel Messi
Mundial 2026
Cristiano Ronaldo
FIFA
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt