"FIFA tem 4 mil pessoas a trabalhar no projeto" do Mundial2030. Revelação do Secretário de Estado do Desporto

Uma equipa multidisciplinar da FIFA esteve esta sexta-feira no Estádio do Dragão, no âmbito do processo de acompanhamento da preparação para o Mundial2030, que será organizado conjuntamente por Portugal, Espanha e Marrocos. A visita contou com a presença de representantes do Governo, da Federação Portuguesa de Futebol, do Município do Porto e do FC Porto.

Heimo Schirgi, Chief Event Operations Officer da FIFA, fez um balanço muito positivo da passagem pelo Dragão, "uma casa totalmente funcional", à qual será necessário acrescentar algumas infraestruturas e elementos operacionais específicos de um Mundial. "Para nós, não tem preço. Temos como parceiro um clube que já operou ao mais alto nível, não só nos jogos do campeonato ou nos jogos europeus como finais da Liga dos Campeões. Para nós é muito valioso ter essa experiência", sublinhou o dirigente do organismo mundial.

Para João Borges, vice-presidente do FC Porto, a organização do torneio é "uma oportunidade extraordinária" para o clube e para a região, lembrando que o clube investiu mais de 32 milhões de euros no Dragão: "O Mundial 2030 não é um fim. Queremos melhorar a nossa infraestrutura para poder servir o Mundial 2030, mas esse é apenas o ponto de partida para que o Estádio do Dragão possa servir por mais de 20 anos."

A visita contou com a presença de Pedro Dias, secretário de Estado do Desporto, que salientou a dimensão global "do maior evento do planeta". "Em termos desportivos o Mundial tem um impacto muito grande, mas também tem impacto a outros níveis, como o económico. A FIFA, por exemplo, tem quatro mil pessoas a trabalhar neste projeto. Este evento vai colocar o nosso país no centro das atenções mediáticas", destacou o governante, consciente da dimensão deste evento.

Já Rodrigo Passos, vereador do Desporto da Câmara Municipal do Porto, sublinhou a experiência da cidade na organização de grandes eventos. "O FC Porto e o Estádio do Dragão são o grande desafio da cidade, uma vez que, de duas em duas semanas, temos 40 mil pessoas a vir ao estádio", referiu, revelando que estão em curso projetos para reforçar a rede de transportes públicos e melhorar os acessos ao recinto desportivo.