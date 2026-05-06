FIFA alarga suspensão de Prestianni a jogos da seleção argentina por insultos homofóbicos

A FIFA confirmou esta quarta-feira, 6 de maio, o alargamento a nível mundial da suspensão aplicada ao jogador do Benfica Gianluca Prestianni, na sequência de insultos homofóbicos dirigidos a Vinícius Júnior durante o encontro entre o Benfica e o Real Madrid, referente ao play-off de acesso aos oitavos de final da UEFA Champions League. A decisão foi confirmada à agência Lusa por um porta-voz do organismo que rege o futebol mundial.A UEFA tinha anunciado, a 24 de abril, uma suspensão de seis jogos ao extremo argentino, embora metade da pena tenha ficado suspensa durante dois anos. Um dos encontros de castigo já foi cumprido na segunda mão frente ao Real Madrid, disputada em Madrid, pelo que o jogador ainda terá de cumprir dois jogos de suspensão efetiva.Na altura, a UEFA pediu à FIFA que a sanção tivesse aplicação internacional, impedindo Prestianni de participar não apenas em competições europeias de clubes, mas também em jogos oficiais de seleções. A FIFA aceitou agora esse pedido, tornando a suspensão válida em todas as competições organizadas sob a sua tutela.Caso seja convocado pelo selecionador Lionel Scaloni para representar a Argentina national football team no Mundial de 2026, o jogador ficará impedido de disputar os dois primeiros encontros da prova. Se não integrar a convocatória dos campeões do mundo, terá então de cumprir os jogos de castigo nas competições internacionais da próxima temporada, seja ao serviço do Benfica, de outro clube ou da seleção argentina.O incidente ocorreu a 17 de fevereiro, no Estádio da Luz, após Vinícius Júnior marcar o golo da vitória do Real Madrid por 1-0. O internacional brasileiro denunciou imediatamente ao árbitro francês François Letexier alegados insultos discriminatórios vindos de Prestianni, levando o juiz da partida a interromper o encontro e a ativar o protocolo antirracismo da UEFA. O jogo esteve parado durante vários minutos antes de ser retomado.Depois da partida, Prestianni negou ter dirigido insultos racistas ou homofóbicos ao jogador brasileiro. Ainda assim, Vinícius Júnior e vários atletas do Real Madrid confirmaram os alegados comentários ofensivos. A UEFA abriu posteriormente um inquérito disciplinar e aplicou uma suspensão provisória ao jogador argentino enquanto decorria a investigação.Mesmo impedido de jogar, Prestianni acompanhou a equipa do Benfica na deslocação a Madrid para a segunda mão da eliminatória, onde os encarnados acabaram derrotados por 2-1, sendo eliminados da Liga dos Campeões..Prestianni castigado com seis jogos de suspensão por utilização de linguagem homofóbica contra Vinícius Júnior.Mourinho fala em presunção de inocência no caso Prestianni, mas não aceita comportamentos racistas