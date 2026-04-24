Prestianni castigado com seis jogos de suspensão por utilização de linguagem homofóbica a Vinícius Júnior

O jogador do Benfica Gianluca Prestianni foi castigado com seis jogos de suspensão, dos quais três de pena suspensa durante dois anos por utilização de linguagem homofóbica durante o jogo Benfica-Real Madrid. Dos três jogos de suspensão efetiva, um deles já foi cumprido e os dois restantes terão de ser cumpridos em jogos da UEFA ou da seleção argentina em contexto FIFA.A 17 de fevereiro, na primeira mão do play-off da Champions, que o Real Madrid venceu por 1-0 no Estádio da Luz, Vinícius Júnior, autor do único golo da partida, terá sido alegadamente alvo de um insulto racista por parte do argentino Gianluca Prestianni, extremo do Benfica.François Letexier interrompeu o encontro e acionou o protocolo antirracismo, com a partida a ser retomada cerca de 10 minutos depois.Após o jogo, Prestianni negou qualquer insulto racista, enquanto o internacional brasileiro e outros jogadores do Real Madrid confirmaram a ofensa atribuída ao argentino..Benfica condenado a encerramento de 500 lugares no estádio por insultos racistas no jogo com o Real Madrid