Gianluca Prestianni
Gianluca PrestianniRODRIGO ANTUNES / EPA
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Prestianni castigado com seis jogos de suspensão por utilização de linguagem homofóbica a Vinícius Júnior

Sanção da UEFA está relacionada com incidentes durante o jogo Benfica-Real Madrid.
Sofia Fonseca
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O jogador do Benfica Gianluca Prestianni foi castigado com seis jogos de suspensão, dos quais três de pena suspensa durante dois anos por utilização de linguagem homofóbica durante o jogo Benfica-Real Madrid.

Dos três jogos de suspensão efetiva, um deles já foi cumprido e os dois restantes terão de ser cumpridos em jogos da UEFA ou da seleção argentina em contexto FIFA.

A 17 de fevereiro, na primeira mão do play-off da Champions, que o Real Madrid venceu por 1-0 no Estádio da Luz, Vinícius Júnior, autor do único golo da partida, terá sido alegadamente alvo de um insulto racista por parte do argentino Gianluca Prestianni, extremo do Benfica.

François Letexier interrompeu o encontro e acionou o protocolo antirracismo, com a partida a ser retomada cerca de 10 minutos depois.

Após o jogo, Prestianni negou qualquer insulto racista, enquanto o internacional brasileiro e outros jogadores do Real Madrid confirmaram a ofensa atribuída ao argentino.

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