Mourinho fala em presunção de inocência no caso Prestianni, mas não aceita comportamentos racistas

O Sport Lisboa e Benfica joga esta segunda-feira frente ao Gil Vicente FC, mas a antevisão ficou marcada sobretudo por temas disciplinares e mediáticos. José Mourinho abriu a conferência com o caso envolvendo Gianluca Prestianni, defendendo a necessidade de cautela até existir decisão definitiva. "Repudio veementemente qualquer tipo de discriminação, preconceito e ignorância. Aconselho algumas pessoas a lerem a Declaração Universal dos Direitos Humanos", afirmou, sublinhando depois a presunção de inocência: "Se o meu jogador não respeitou estes princípios, a sua carreira comigo e num clube como o Benfica chega ao fim. Mas tenho de colocar muitos 'ses' à frente". O treinador criticou também a forma como o jogador foi afastado preventivamente pela UEFA: "Foram numa direção em que não se pôs o 'se' que devia ter sido posto".O técnico abordou ainda a polémica troca de posições públicas com Álvaro Arbeloa após os encontros frente ao Real Madrid, reiterando a intenção de equilíbrio: "Quero ser imparcial, nem defender o meu nem atacar o outro. Não quero vestir a camisola vermelha nem a branca". Questionado sobre o pedido de camisola de Sidny Lopes Cabral a Vinícius Júnior, considerou tratar-se de um gesto habitual no futebol, ainda que desadequado ao momento: "Não é criticável, é uma prática corrente entre jogadores, ainda mais em jogos marcantes, mas seria evitável pelo contexto".Já no plano desportivo, Mourinho revelou que Bruma e Heorhii Sudakov continuam indisponíveis e explicou a gestão de Dodi Lukebakio. "A equipa não estará ótima porque fomos eliminados da Champions, mas sabe o que fez. O Sudakov esteve em Madrid só para uma emergência e o Lukebakio volta a não jogar de início", referiu, acrescentando que o grupo mantém confiança apesar da eliminação europeia. O treinador aproveitou para lembrar a evolução competitiva recente: "Que crédito têm para em poucos meses passarmos de uma derrota pesada com o Qarabağ FK a três jogos com o Real Madrid como jogámos?"Na parte final, deixou elogios ao adversário e alertou para dificuldades em Barcelos, embora sem aprofundar muito o tema: considerou que o Gil Vicente tem feito "uma campanha extraordinária" e apresenta um trabalho estrutural consistente, esperando um jogo complicado "pelo adversário".Do lado gilista, César Peixoto recusou desenvolver a análise ao Benfica e mostrou desagrado pelo foco mediático dado ao adversário. "Do Benfica só vou dizer que tem um excelente treinador. Espero quatro boas equipas em campo: Gil Vicente, Benfica, arbitragem e VAR", afirmou, acrescentando: "Um jogo entre terceiro e quinto classificados merecia mais respeito e mais perguntas sobre nós".