Mourinho fala em presunção de inocência no caso Prestianni, mas não aceita comportamentos racistas
LUSA
Desporto

Mourinho fala em presunção de inocência no caso Prestianni, mas não aceita comportamentos racistas

Na Conferência antes do jogo com o Gil Vicente, o técnico encarnado abordou polémicas com Real Madrid, gestão do plantel e baixas para Barcelos; César Peixoto pede mais respeito pelo Gil Vicente.
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a

O Sport Lisboa e Benfica joga esta segunda-feira frente ao Gil Vicente FC, mas a antevisão ficou marcada sobretudo por temas disciplinares e mediáticos. José Mourinho abriu a conferência com o caso envolvendo Gianluca Prestianni, defendendo a necessidade de cautela até existir decisão definitiva. “Repudio veementemente qualquer tipo de discriminação, preconceito e ignorância. Aconselho algumas pessoas a lerem a Declaração Universal dos Direitos Humanos”, afirmou, sublinhando depois a presunção de inocência: “Se o meu jogador não respeitou estes princípios, a sua carreira comigo e num clube como o Benfica chega ao fim. Mas tenho de colocar muitos ‘ses’ à frente”. O treinador criticou também a forma como o jogador foi afastado preventivamente pela UEFA: “Foram numa direção em que não se pôs o ‘se’ que devia ter sido posto”.

O técnico abordou ainda a polémica troca de posições públicas com Álvaro Arbeloa após os encontros frente ao Real Madrid, reiterando a intenção de equilíbrio: “Quero ser imparcial, nem defender o meu nem atacar o outro. Não quero vestir a camisola vermelha nem a branca”. Questionado sobre o pedido de camisola de Sidny Lopes Cabral a Vinícius Júnior, considerou tratar-se de um gesto habitual no futebol, ainda que desadequado ao momento: “Não é criticável, é uma prática corrente entre jogadores, ainda mais em jogos marcantes, mas seria evitável pelo contexto”.

Já no plano desportivo, Mourinho revelou que Bruma e Heorhii Sudakov continuam indisponíveis e explicou a gestão de Dodi Lukebakio. “A equipa não estará ótima porque fomos eliminados da Champions, mas sabe o que fez. O Sudakov esteve em Madrid só para uma emergência e o Lukebakio volta a não jogar de início”, referiu, acrescentando que o grupo mantém confiança apesar da eliminação europeia. O treinador aproveitou para lembrar a evolução competitiva recente: “Que crédito têm para em poucos meses passarmos de uma derrota pesada com o Qarabağ FK a três jogos com o Real Madrid como jogámos?”

Na parte final, deixou elogios ao adversário e alertou para dificuldades em Barcelos, embora sem aprofundar muito o tema: considerou que o Gil Vicente tem feito “uma campanha extraordinária” e apresenta um trabalho estrutural consistente, esperando um jogo complicado “pelo adversário”.

Do lado gilista, César Peixoto recusou desenvolver a análise ao Benfica e mostrou desagrado pelo foco mediático dado ao adversário. “Do Benfica só vou dizer que tem um excelente treinador. Espero quatro boas equipas em campo: Gil Vicente, Benfica, arbitragem e VAR”, afirmou, acrescentando: “Um jogo entre terceiro e quinto classificados merecia mais respeito e mais perguntas sobre nós”.

Mourinho fala em presunção de inocência no caso Prestianni, mas não aceita comportamentos racistas
UEFA rejeita recurso do Benfica e Prestianni não joga mesmo em Madrid
Mourinho fala em presunção de inocência no caso Prestianni, mas não aceita comportamentos racistas
UEFA suspende preventivamente Prestianni e afasta-o do jogo de Madrid. Benfica vai recorrer
Sport Lisboa e Benfica
José Mourinho
Gil Vicente
Gianluca Prestianni
Liga de futebol
jogadores
César Peixoto

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt