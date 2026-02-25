UEFA rejeita recurso do Benfica e Prestianni não joga mesmo em Madrid

A UEFA rejeitou o recurso do Benfica relativo ao argentino Prestianni e manteve o castigo preventivo de um jogo, que impede o futebolista encarnado de defrontar o Real Madrid esta quarta-feira, no jogo da segunda mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Prestianni foi suspenso preventivamente pelo organismo máximo do futebol europeu na sequência dos incidentes do jogo da primeira mão, na Luz, no qual o argentino foi acusado de insultos racistas pelo jogador brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid.Leia o comunicado da UEFA"O Comité de Recurso tomou hoje a seguinte decisão:O recurso interposto pelo SL Benfica é indeferido. Consequentemente, a decisão do Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA, de 23 de fevereiro de 2026, é confirmada.O Sr. Gianluca Prestianni permanece suspenso provisoriamente para o próximo jogo das competições de clubes da UEFA para o qual estaria, de outra forma, elegível", pode ler-se..Prestianni viaja com o Benfica para Madrid. "É tudo menos racista”, diz Rui Costa