FC Porto quer confirmar apuramento frente ao Estugarda com “mentalidade de 0-0”

O FC Porto recebe esta quinta-feira o Estugarda, na segunda mão dos oitavos de final da Liga europa, partindo em vantagem depois do triunfo por 2-1 na Alemanha, mas com a eliminatória ainda totalmente em aberto.Na antevisão ao encontro, Francesco Farioli desvalorizou o resultado da primeira mão e reforçou a necessidade de encarar o jogo como um novo desafio: “É melhor ter uma pequena vantagem, claro, mas, na realidade, temos de considerar que está 0-0. O que aconteceu em Estugarda ficou lá e, no Dragão, temos de jogar com vontade de ganhar e de seguir em frente”.O técnico italiano alertou ainda para a qualidade e intensidade do adversário, antecipando um duelo exigente: “Vamos enfrentar uma equipa muito intensa. Não espero grandes mudanças na forma de jogar, talvez apenas pequenos ajustes. São uma equipa com uma identidade muito clara e o jogo será decidido nos detalhes”.Apesar da vantagem portista, Farioli rejeita qualquer cenário de gestão do resultado e garante uma equipa ambiciosa: “A vantagem faz parte do passado. Amanhã é uma nova história e temos de jogar todas as nossas cartas”.O FC Porto chega a este encontro num momento positivo, depois de uma vitória convincente frente ao Moreirense FC para o campeonato, com o treinador a destacar a importância da gestão física do plantel: “Temos conseguido manter bons níveis de energia. A rotatividade tem sido importante e todos os jogadores têm dado uma resposta muito positiva”.Sobre o regresso de Thiago Silva, o técnico destacou o impacto do jogador no grupo: “É um líder incrível e um futebolista de elite. Voltou com a energia certa e isso é muito importante para nós”.Com o apoio esperado no Estádio do Dragão e uma vantagem mínima para defender, os azuis e brancos procuram confirmar a passagem à fase seguinte, sabendo que terão pela frente um adversário determinado a contrariar o resultado da primeira mão.“Sabemos que vai ser um jogo muito exigente e provavelmente decidido nos detalhes, mas a equipa está preparada, com a atitude certa e a ambição necessária para dar tudo em campo e conquistar a qualificação diante dos nossos adversários”, disse Farioli.Rotatividade de Farioli faz história e dá alento para segunda-mão no Dragão (veja os golos).Liga Europa: FC Porto joga com o Estugarda e Sp. Braga tem duelo com o Ferencváros